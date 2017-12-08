Bakan Yılmaz: Türkiye beşeri sermaye ile gelişmeye başladı  (3)

AHMET İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'daki ziyaret ve törenlerin ardından Ahmetli ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanlığı önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ak Partili Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Yılmaz, burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Ahmetli hakkında kısa bir brifing aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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