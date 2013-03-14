Bakan Yılmaz pilot istifalarının nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son dönemde TSK'da pilot istifalarının artışından bahsedildiğini ancak bunun gerçek olmadığını belirterek, yapılan düzenlemeye dikkat çekti.



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkanvekili Mehmet Sağlam başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline söz verildi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin ''TSK mensuplarının moral ve motivasyonu' konulu konuşmasına, Hükümet adına Bakan Yılmaz yanıt verdi.

Son zamanlarda TSK personel sayısından yola çıkarak TSK'da emir komuta zafiyeti bulunduğuna dair görüşlerin dile getirildiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

TSK dinamik ve kurumsal bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda ayrılan her personelin yerine hizmeti aksatmayacak şekilde gerekli atama ve görevlendirmeler yapılmakta ve herhangi zafiyetin oluşmasına fırsat verilmemektedir...

Son dönemde pilot istifalarının yüksekliğinden bahsedildi. Genelde her dönemde 40'a yakın pilot istifa etmekteydi, o zaman mecburi hizmet süresi 15 yıldı. Ancak pilotların eğitimi de üzerine eklenirdi. Biz mecburi hizmet süresini 15 yıldan 10 yıla düşürdük. Bu yıl üç dönem istifa kapsamına girdi. Daha önce yılda 40-45 kişi istifa ederken, bu yıl 100'e yakın. Geçmiş yıllara kıyaslarsak yine de düşüş var.