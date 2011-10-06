-Bakan Yılmaz, NATO toplantısını değerlendirdi BRÜKSEL (A.A) - 06.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, NATO toplantılarında diğer üyelerin savunma bakanlarına genelkurmay başkanlarının eşlik etmesiyle ilgili olarak, ''Bizim öyle bir talebimiz ve ihtiyacımız olmadı'' dedi. NATO savunma bakanları toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Yılmaz, Türkiye ve İzlanda dışındaki tüm NATO savunma bakanlarının toplantılara genelkurmay başkanlarıyla birlikte katıldığının hatırlatılması üzerine ''Bakanların hangileri genelkurmay başkanlarıyla geldi veya gelmedi hiç saymadım. Öyle bir talebimiz olmadı. Öyle bir ihtiyacımız da olmadı, onu söyleyeyim'' ifadesini kullandı. Bakan Yılmaz, NATO'nun füze savunma sisteminde elde edeceği radar görüntülerini İsrail'le paylaşmayacağını açıklamasına ABD gibi bazı üye ülkelerin bu bilgileri İsrail'e verme ihtimali konusunda şöyle konuştu: ''Devletlerin sözüne güvenmek lazım. Devletler arasında 'sözümüz senettir' yaklaşımı esastır. Dolayısıyla bu bir NATO imkanıdır ve bunun dışında kullanılmaması gerekir.'' İsmet Yılmaz, NATO füze savunma sisteminde temel amacın Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması olduğuna işaret ederek ''Aynı şekilde ülkemizin güvenliğini de sağlayacağız. Bununla ilgili sadece biz değil, mesela Polonya ve Romanya da 'Avrupa'nın bir kısmını bir başka projeyle biz koruyalım' diyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de Avrupa'nın güvenliğine bir katkıda bulunmasından daha doğal hiçbir durum yok. Kendi ülkemizi de koruyoruz'' diye konuştu. Kimsenin tamamen savunma amaçlı bir projeye karşı çıkmaya hakkı olmadığını belirten Yılmaz, ''Bizimki füze ssitemi değil, saldırı sistemi değil, sadece savunma amaçlı bir radar sistemi. Dolayısıyla birisi 'sizdeki imkanlarla veya vereceğimiz imkanlarla Avrupa'yı ve NATO'yu koruyun' dediğinde bir NATO üyesinin buna 'hayır' dememesi lazım. NATO'nun belgelerinde de bu radar sisteminin Türkiye'de olmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiştir'' dedi. İsmet Yılmaz, 2 gün süren toplantılarda Afganistan, Libya ve Kosova'daki NATO operasyonlarının değerlendirildiğini ve akıllı savunma adı verilen bir yaklaşımla NATO üyelerinin savunma ihtiyaçlarının çok uluslu projelerle karşılanmasının ele alındığını anlattı. Libya'daki NATO operasyonunun büyük başarı olduğu konusunda herkesin görüş birliği sağladığını aktaran Yılmaz, bu ülkede yönetimi devralan Ulusal Geçiş Konseyi'nden talep gelmesi halinde BM'den de görüş alınarak operasyonun sonuçlandırılabileceğini belirtti. Afganistan'da geçiş sürecinin başarıyla devam ettiğini ve Türkiye'nin bu ülkedeki askeri birliğini, Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi hedefine yönelik olarak yeniden yapılandıracağını kaydeden Yılmaz, Afgan polislerinin 500'er kişilik gruplar halinde Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitilmesine de devam edileceğini dile getirdi. Yılmaz, Kosova'daki NATO gücünün başarıyla görev yaptığını ve son dönemde bu ülkeyle Sırbistan arasında gümrük kapılarının kontrolü nedeniyle çıkan gerginliği başarıyla yatıştırdığını anlattı. Çok uluslu savunma projeleriyle ilgili her NATO üyesinin yapabileceği katkılarla ilgili gelecek yılki NATO zirvesine kadar hazırlık yapacağını belirten Yılmaz, Türkiye'nin de NATO'ya faydalı olabileceği alanlarda böyle bir çalışmayı yaparak zirveye sunacağını ifade etti. İsmet Yılmaz, NATO toplantıları kapsamında İngiltere, Kanada, Avustralya ve Afganistan'dan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve hepsinin Türkiye'nin bölgesinde artan etkinliğine dikkat çekerek daha fazla işbirliği talebinde bulunduğunu aktardı. Bakan Yılmaz, ''Türkiye'nin son dönemlerde büyük bir görünürlüğü ortaya çıkmıştır. Bu bölgede herkes Türkiye'yi farkeder hale gelmiştir. Bundan çok memnunuz. 'Biz bu bölgede bir istikrar adasıyız' diyoruz. İstikrar adası olmak çin de uluslararası işbirliğinin çok etkin şekilde kullanılması lazım. Çok uluslu işbirliği istikrara katkıda bulunur'' şeklinde konuştu.