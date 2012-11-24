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Bakan Yılmaz: Füzelerin yeri ve sayısına NATO karar verecek

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

24 Kasım 2012 15:49

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Patriot füzelerinin komutasında TSK’nın da yetkisi olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, füzelerin yeri ve sayısına önümüzdeki hafta NATO’nun karar vereceğini belirtti.
 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yılmaz, füzelerin komutasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yetkilerinin olduğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığıyla beraber yürütüleceğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin füzelerin nerede konuşlandırılacağı, kaç tane geleceği ve komutasının kimde olacağı yönündeki soru üzerine, ''Önümüzdeki hafta NATO Konseyi karar verecektir diye düşünüyoruz'' dedi.

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