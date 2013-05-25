Bakan Yılmaz: Enflasyonu bitiren terörü de çözer

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyük sorunları çözen ve demokrasisini ilerleten Türkiye’nin terör problemini de bitirebileceğini vurguladı. Yılmaz, “Enflasyon yenilemez bir kaderdi. Bugün artık enflasyondan bahsetmiyoruz bile. Ekonomideki sorunları çözen, demokrasideki sorunları çözen, terör hadisesini de çözer” dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı, Milliyet Gazetesi’nin “Geleceğe Yatırım Türkiye’ye Yatırım” sloganıyla gerçekleştirdiği bölgesel toplantılarının 16’ncısını Van’da yapıldı.

Fehim Genç ve Namık Durukan’ın Milliyet’teki haberine göre, toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik gelişmesine atıfta bulunarak, “Enflasyon yenilemez bir kaderdi. Bugün artık enflasyondan bahsetmiyoruz bile. Son 30 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 6.4’e kadar indirdik. Hedefimiz bundan sonra yüzde 5’in altı. Ekonomideki sorunları çözen, demokrasideki sorunları çözen, terör hadisesini de çözer. Enflasyonu çözen terörü de çözer. Çözümden beslenen siyasi hareket her sorunu çözer. Sorunlardan beslenen sorunların devamından yana siyasi anlayış yok çünkü” dedi.



Bakan Yılmaz, kişi başına ortalama milli geliri 3 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara yükselttiklerini belirterek, şunları söyledi:

“İç borçlanma tek haneli rakamlara düştü. Faize giden para, yatırıma, hizmete gitmeye başladı. Merkez Bankası rezervleri yükseldi. Doğrudan sermaye yatırımları arttı. İhracatımız katlandı. Toplam istihdam 20 milyonu aştı. Yoksulluğu azalttık. 2015 yılında kişi başı geliri 13 bin dolara çıkarmayı planlıyoruz. Orta gelirli bir ülke olmaktan yüksek gelir grubuna terfi edeceğiz. Alt limitinden yüksek gelir grubuna gireceğiz ama bu bir kırılma noktası.”

Terör sonrası teşvik

Bakan Yılmaz, özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için yeni teşvik sistemini hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Van altıncı bölgede, yani en büyük teşvike mazhar bölge. Teşviklerin iyi işlemesi için ortamın çok iyi olması gerek. Terör olduğu sürece teşviklerin işlemesi mümkün değil. Terör olsa da olmasa da kamu yatırımlarını yapıyor ama özel sektör böyle değil. Terörün ortadan kalktığı bir ortamda bu teşvik politikalarının çok daha etkili olacağına inanıyoruz. Huzur ortamı kalıcı hale gelirse ben inanıyorum ki özel sektör yatırımları bu bölgede patlayacak.”

‘TÜSİAD’ı bölgeye çağırıyoruz’

“Büyük sermaye gruplarına, TÜSİAD’a sesleniyorum, bölgedeki yatırım ortamını analiz etsinler” diyen Yılmaz, söyle konuştu:

“İşadamı da bir insan. Onların da yargıları, önyargıları var. Biliyorum buradaki bir yatırım baştan biraz zahmetli olacak. Ama ben şuna inanıyorum, sermaye, kıt olduğu yerde daha fazla getiri sağlar. Burada genç nüfus çok fazla, sermaye az. Üstelik burası yeni gelişen Doğu ülkelerine komşu bir yer. Doğal kaynakları var. Büyük sermaye, TÜSİAD bölgeyi gezsin. Çok ciddi kârlı yatırım fırsatları var.”

‘Herkes kendi görüşünü söyledi’

Bakan Yılmaz’ın bölgedeki yatırımlarda karşılaştıkları sorunu anlatırken olaylardan “terör”, PKK’dan ise “terör örgütü” diye söz etmesi bazı BDP’lilerin tepkisini çekti.

Bakanın konuşması devam ederken BDP Van İl Eşbaşkanı Figen Yaşar, “Terör kelimesini bir daha kullanırsanız bu toplantıyı terk edeceğiz. Bu barış dili değil” dedi. Bakan Yılmaz’ın “Siz bilirsiniz” yanıtı üzerine, BDP İl Eşbaşkanı Musa İfa da tartışmaya katıldı. Bakanla BDP’liler arasındaki tartışmaya son vermek için salondakiler alkışla tempo tuttu.

‘Bu bölge hep sloganlardan çekti’

Bakan Cevdet Yılmaz, “Sloganlarla fikirleri karıştırmayalım. Bu bölge ne çektiyse sloganlardan ve kaba ideolojiden çekti. İçi boşaltılmış bir şekilde demokrasi demenin hiçbir anlamı yok. Demokrasi kavramının içini doldurmanız gerek” dedi.

Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Barış sürecinin adı dahi bir şeylere yetti. Barış geri dönülmez halde kalıcı hale gelirse ekonomide çok çok farklı bir ortam olacağını hepimiz görüyoruz” diye konmuştu.

‘Kan dökme hakkı yok’

“Konuşma, tartışma, bir arada yaşama kültürünü bu ülkede yerleştireceğiz” diyen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Farklı görüşlerimiz olabilir. Ama iki konuda anlaşmamız lazım. Birincisi hiç kimsenin kan dökmeye hakkı yok. Bir daha bu dönemin yaşanmaması için şiddete karşı, teröre karşı dik durmamız lazım. Nereden gelirse gelsin, ister etnik, ister dini, isterse devleti bahane ederek olsun teröre, şiddete karşı duracağız. İkincisi, birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Benim görüşlerime herkes katılmayabilir. Onların söylediklerine de ben katılmayabilirim. Herkesin aynı şekilde düşünmesi fikir hürriyeti değil.”

‘Barış tek partiyle olmaz’

Van’ın, fikir hürriyetinin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Burada Müslümanı, gayrimüslimi yüzyıllarca bir arada yaşadı. Bu kültürden gelip de bu tolerans ruhunu neden yitirdiğimizi hep birlikte düşünmemiz lazım. Medeni bir şekilde herkes fikrini söyleyecek, vatandaş da bunu takdir edecek.”

Barışın tek bir partiyle, tek bir kişiyle olmayacağını söyleyen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Eski alışkanlıklarımızı bırakmamız lazım. Bu süreç ekonomik kalkınmayla kalıcı barışa dönüşür. Ekonomiyi geliştirmezseniz bu kez başka istismarlar olur. Bilgi temelli kalkınacağız. Demokrasi olmadan bilgi olmaz. Demokrasinin gelişmesi, huzur ortamının gelişmesiyle olur. Bu yolda her adım çok önemli. Kararlılıkla devam ettirilen bu süreç inşallah başarıya ulaşacak.”