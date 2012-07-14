Bakan Yılmaz: Düşürülen uçağın parçalarının yüzde 10'u bile çıkarılmadı

Suriye'de düşürülen Türk uçağında füze ve uçaksavar izine rastlanılmadığı yönündeki açıklamalara değinen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Uçağın parçalarının yüzde 10'u bile çıkarılmadı, parçaların tamamı çıkarılınca gerçek değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Suriye tarafından düşürülen Türk uçağıyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, ''Bizim şu anda düşen uçakla ilgili denizden çıkarttığımız parça oranı yüzde 10 bile değil. Bu orana bakarak yüzde 90 hakkında karar verilebilir mi?'' dedi.

Bakan Yılmaz, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türk askeri uçağının enkazında uçaksavar izine rastlanılmadığına'' ilişkin ifadelerin hatırlatılması üzerine Bakan Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu zamana kadar ne açıkladıysa hepsinin doğru olduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları söyledi:

'Niçin açıklama yapmak durumunda kalıyor? Bir açıklamaya yanlış yorum yapılıyor. Milletimiz de o yanlış yoruma dayanarak yanlış yoruma gidiyor. Bizim şu anda düşen uçakla ilgili denizden çıkarttığımız parça oranı yüzde 10 bile değil.

Yüzde 10 bile olmayan bir orana bakarak yüzde 90 hakkında karar verilebilir mi? Dün Genelkurmay Başkanlığımızın açıklaması oldu. Lütfen bütün milletimiz sabırlı olsun. Bütün aletleri ve parçaları çıkaralım.

Şu anda çıkarılan parça yüzde 10 bile değil. Tamamını çıkaralım. Çıkardıktan sonra bir değerlendirme yapalım. Problem ne? Yüzde 10 bile olmamış numune üzerindeki yapılan bir açıklamayı tamamına şamil etmek gibi yanlış yorum çıkıyor."

'Açıklamalar doğru'

Yılmaz, şu ana kadar Genelkurmay tarafından yapılan açıklamaların doğru olduğunu da sözlerine ekledi.