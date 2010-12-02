-BAKAN YILMAZ ÇÖLAŞAN'A DAVA AÇTI BİNGÖL (A.A) - 02.12.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında "evet" oyu verenleri "gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olmakla" suçladığı iddiasıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan aleyhine tazminat davası açtı. Bakan Yılmaz'ın avukatı Kadir Yılmaz, dava dilekçesini Bingöl Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundu. Dava dilekçesinde, halk oylamasında en yüksek "evet" oyunun Bakan Yılmaz'ın seçim bölgesi olan Bingöl'den verildiğini, bu nedenle de en çok yıpranan siyasi kişilik olduğu belirtiliyor. Bakan Yılmaz'ın avukatı Kadir Yılmaz aracılığıyla mahkemeye sunduğu 3 sayfalık dava dilekçesinde, şu görüşlere yer verildi: "2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri oylamasında, Bingöl ili yüzde 70 katılımla yüzde 95 'evet' oyu vererek Anayasa değişikliğini içeren referandum oylamasında Türkiye'de en fazla 'evet' oyu veren il olmuştur. Bu durum müvekkilim davacı açısından mecliste temsil ettiği Bingöl ili dikkate alınarak milletvekilleri ve bakanlar arasında manevi yönden en çok yıpranan siyasi kişilik olmasına sebep olmuştur." Bakan Yılmaz, Çölaşan'dan 10 bin TL manevi tazminat talep etti.