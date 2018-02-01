Bakan Yılmaz: Bilgi, beceri ve değerleri evlatlarımıza kazandırmak istiyor

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Önümüzdeki yüzyılın evlatlarımızdan istediği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışların hepsini evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz ki, Türkiye\'de 21\'inci yüzyıl çok daha aydınlık, parlak olsun\" dedi.

Gölbaşı’nda Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi ve çevresinde yer alan okulların taşınarak mevcut alanın park ve meydan yapılmasına yönelik \'Kent Meydanı Protokolü\', Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın katılımıyla imzalandı. İlçede, bir konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, proje alanındaki okulların yerine de başka bir alanda daha büyük ve güzel okullar inşa edileceğini söyledi. Projenin Gölbaşı\'na büyük değer katacağını kaydeden Yılmaz, \"İmzaladığımız protokolle hem parklarla ve şehir meydanıyla birlikte Gölbaşı kazanacak, hem de eğitim kurumlarıyla birlikte Gölbaşımız daha iyi, daha güzel eğitime kavuşacak. İnşaat halindeki okullarımız bittiğinde, Gölbaşı\'nda ikili eğitim denen bir husus söz konusu olmayacak. Önümüzdeki yüzyılın evlatlarımızdan istediği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışların hepsini evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz ki Türkiye\'de 21\'inci yüzyıl çok daha aydınlık parlak olsun\" dedi.

\'SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ\'

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, göreve gelmeden önce ilçeye layık bir kent meydanı kazandıracaklarının sözünü verdiğini söyleyerek, \"Hamd olsun sözümüzü tutuyoruz. Yarın da Başbakanımız Binali Yıldırım\'ın katılımıyla Gölbaşı\'na bir diğer sözümüzü olan Konya yolunun alta alınması projesini başlatacağız. Kentler meydanları ile anılır, bir şehrin meydanı şehrin ruhunu, estetiğini yansıtır. İnşallah Konya yolunun yer altına alınması ile oluşturulacak yeşil alan, eski belediye meydanı, Atatürk Sahil Parkı ve okullar bölgesini kapsayan toplam 152 bin metre kare alanda gıpta ile bakılacak yeşil alan ve kent meydanı oluşturacağız\" diye konuştu.

Projeyle, yıkılacak Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi ve yanında yer alan eski okul yapıları yerine Bahçelievler Mahallesi\'nde daha modern bir eğitim kampüsü oluşturulacak.

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