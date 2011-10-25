-Bakan Yılmaz: "16 bin çadır dağıtılacak" ERCİŞ (A.A) - 25.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Erciş'te bugüne kadar dağıtımı yapılan, dağıtımı devam eden ve gelecek olan çadırlarla birlikte yaklaşık 16 bin çadır dağıtılacak'' dedi. Bakan Yılmaz, Erciş'te 13 mahallede gerçekleştirilen çadır dağıtımı öncesi yaptığı açıklamada, ilçede afet sonrası çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Yılmaz, ilçe merkezinde bin 200 kişiden oluşan 65 ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Enkazlarda arama kurtarma ekiplerimiz insanlarımıza ulaşmak için çalışıyor. Bu çalışmalar sonrasında çok sayıda yaralı vatandaşımız enkazlardan kurtarıldı'' dedi. Deprem gününün en önemli meselesinin enkazlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Enkazlar konusunda yapılan çalışmalar, belli bir noktaya getirildi. Bugün itibariyle öncelik çadır meselesidir. Hem merkezde hem kırsalda vatandaşlarımızdan doğal olarak yoğun bir şekilde çadır talepleri geliyor. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Biz de bu ihtiyaçla hareket ederek özellikle Kızılayımızın çok hızlı çalışması yönünde tedbirler aldık.'' Yılmaz, Erciş ilçe merkezinde 3 bin 426 çadır dağıttıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Yoğun bir çalışma devam ediyor. Mahallelerimize çok hızlı bir şekilde çadır sevk etmeye devam ediyoruz. Şöyle bir anlayışla hareket ediyoruz; İhtiyaç duyan vatandaşımızın ayağına giderek çadırları dağıtıyoruz. Devlet ve diğer ilgili kurumlarımız artık vatandaşın ayağına gidiyor. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. 13 mahallemiz için ekipler oluşturduk. Aynı anda bütün araçlar bu saat itibariyle çadır dağıtımı yapacak. Özellikle bu saatleri seçtik ki daha sakin olsun ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşalım.'' Yılmaz, 13 mahalleye 900 çadır daha dağıtıldığını ifade ederek, ''2 bin 500 adet çadırımız da karayoluyla ilçemize geliyor. Onlar da aynı düzenle tertip içinde vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Türk Hava Yolları yetkilileriyle de görüşmeler yaptık. Çeşitli merkezlerimizden havayolu ile Van'a çadırlar sevk ediliyor. Havayoluyla gelecek olan çadırların sayısı ise 8 bin 900. Erciş'te bugüne kadar dağıtımı yapılan, dağıtımı devam eden ve gelecek olan çadırlarla birlikte yaklaşık 16 bin çadır dağıtılacak'' diye konuştu. Çalışmaların sakin ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istediklerini, bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, şunları ifade etti: ''Bu konuda herkesin ilgililere yardımcı olması lazım. Bazı tekil olumsuz olayları alıp genele yansıtmak fedakarca çalışan arkadaşlarımıza haksızlık olur. Çalışmalarımız hızlı ve aralıksız şekilde devam edecek ve yaralarımız sarılacaktır. Devletimiz güçlü, imkanlarımız geniş. Önemli olan bu imkanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Gıda, sağlık, barınma, güvenlik alanlarında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Buralarda herhangi bir sıkıntımız yok. Büyük bir deprem yaşadık. Bütün imkanlarımızı seferber ederek yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz.''