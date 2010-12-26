-BAKAN YILDIZ'IN UÇAĞI PEKİN'E ACİL İNİŞ YAPTI PEKİN (A.A) - 26.12.2010 - Japonya'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmek üzere bu ülkeden ayrılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e acil iniş yaptı. Türkiye ile Japonya arasında nükleer işbirliği anlaşmasını imzalayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlığa ait GAP uçağıyla Türkiye'ye dönüşe geçti. Yaklaşık 4 saatlik uçuşun ardından uçağın kabin basıncının düşmesi üzerine Çin'in başkenti Pekin'e acil iniş yaptı. Bakan Yıldız ve beraberindeki heyet üyelerinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bakan Yıldız yaptığı açıklamada, Japonya'dan ayrılmalarının ardından uçaktaki kabin basıncının düşmesi sonucunda Çin'in Başkenti Pekin'e inmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bakan Yıldız ve uçaktakilerin Pekin'den Türkiye'ye ilk uçakla dönecekleri öğrenildi.