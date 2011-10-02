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Ekonomi

Bakan Yıldız'ın "forma" anısı KAYSERİ (A.A)

02 Ekim 2011 21:50

-Bakan Yıldız'ın "forma" anısı KAYSERİ (A.A) - 02.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri sezon açılış töreninde duygulu anlar yaşadı. Bakan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerine alınan eşofman, forma, ayakkabı, tozluk ve topların çok güzel olduğunu, kendi çocukluğu ve gençliği zamanında böyle malzemeleri bulamadıklarını belirtti.  Yıldız konuşmasında, gençliğinde amatör futbol takımında oynarken yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı: ''Hiç unutmuyorum, bizim gençliğimizde futbol takımında oynarken, forma ihtiyacımız olmuştu, paramız da yoktu. Bir arkadaşımız, herkesten kullandığı birer atlet getirmesini istedi. Bir arkadaşımızın da ablası da çok mahirdi. 2 teneke boya aldık, biri siyah, diğeri kırmızı idi. Atleti o ablamız makasla ikiye bölerek, birini kırmızı, diğerini siyah boya bulunan tenekelere attı. Sonra bunları tekrar çıkararak dikti, arkasına da beyaz boyayla numara yazdık. Böylece birer forma sahibi olduk. Bu çok önemliydi o zamanlar. Şimdi pırıl pırıl formalar, eşofmanlar, ayakkabılar alınıyor. Şimdi geriye kalan, sağlıkla sporumuzu en iyi şekilde yapmak. Türkiye'nin her yönüyle ilerleyen yönünü sporda da, başarılı kılacak bir yapıyı hep beraber sağlamış olacağız.'' -''Amatör spor kulüplerine önem veriyoruz''- Amatör spor kulüplerine, AK Parti iktidarının 9 yılda, bütün hükümetlerin yaptıkları kadar atılımlar yaptığını kaydeden Bakan Yıldız, ''Bunlar artan dozlarda daha da ilerleyecek'' dedi. Bakan Yıldız, ''Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz ayda, 2020 yılında olimpiyatlara aday olduğumuzu açıkladı. Eğer bunu alabilirsek, güçlenen ve gelişen Türkiye'nin önemli bir göstergesi daha uluslararası kamuoyunda paylaşılmış olacak. Bildiğiniz gibi, olimpiyatlar, dünyanın en büyük spor karşılaşmaları ve bu organizasyonlarda bu iradeyi gösterebilmek, ancak sizin gibi yetişen gençlerimizle beraber şekillenmiş olacak'' diye konuştu. Törende daha sonra, geçen sezon dereceye giren amatör spor kulüplerine kupaları verilirken, İl Özel İdaresi tarafından alınan toplam 30 bin lira değerindeki spor malzemeleri, kulüplere dağıtıldı.

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