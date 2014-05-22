Bakan Yıldız'dan madencilere: Ocakların kapatılmasını ister misiniz?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'dan gelen maden işçileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Madenciler “Siz bu ocakların kapatılmasını ister misiniz” sorusunu yönelten Yıldız, işçilerin “Hayır biz bu ocakların kapatılmasını istemeyiz ancak çalışama şartlarının doğru şekilde yönetilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması şartıyla” dediklerini aktardı.

Taner Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

İdari hukuki adli soruşturmakla devam ediyor. İşçi kardeşlerimize “Eğer siz yetkili olsaydınız buranın sevk ve idaresini nasıl yapardınız” diye sorduk. İşçi arkadaşlarımız samimi olarak fikirlerini ifade ettiler. Görüşmelerimiz devam edecek.

'Bu ocakların kapatılmasını ister misiniz?'

Bakan Yıldız, madencilere “Siz bu ocakların kapatılmasını ister misiniz” diye sorduğunu. “Hayır biz bu ocakların kapatılmasını istemeyiz ancak çalışama şartlarının doğru şekilde yönetilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması şartıyla” cevabını aldığıı belirtti. "Bize düşen Çalışma bakanımızla beraber oradaki çalışma şartlarının düzeltilmesi" diyen Yıldız, "İşçi kardeşlerimizle yeniden toplantı yapılması. İşçi kardeşlerimizle bu konuyu tekrar görüşeceğiz. Bundan sonra işçi kardeşlerimiz karar mekanizmasının en önemli temsilcilerinden olacak" ifadelerini kullandı.