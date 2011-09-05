Bakan Yıldız'dan Fransa'ya Uzan resti

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cem Uzan'a siyasi sığınma hakkı veren Fransa'yı uyardı ve Sarkozy iktidarına Türkiye'de almak istedikleri nükleer santral ihalesini hatırlattı. Uzan ailesinin Türkiye aleyhine açtığı 10 milyar dolarlık Libananco davasını kaybetmesinin ardından Bakan Yıldız, Fransa'dan Cem Uzan'ın iade edilmesini istedi ve Türkiye'de kurulacak nükleer santral ihalesini de hatırlatarak " Fransa bu konuda tavrını gözden geçirmeli" dedi.







Sabah gazetesinin haberine göre; Uzanlar'ın Libananco davasını kaybetmesinin ardından "Sülükten kurtulduk" açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzan'a siyasi sığınma hakkı veren Fransa'ya ince bir mesaj gönderdi. Fransızların nükleer santral inşaatı konusunda istekli olduğunu ve bir dizi görüşme yapacaklarını hatırlatan Yıldız, projelerin gerçekleşmesi için Fransa'nın Uzan konusunda tavrını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Bolu'da değerlendirmelerde bulunan Yıldız, Uzan'ın iadesinin kendi bakanlığının konusu olmadığını belirterek, enerji gibi büyük projelerin uluslararası siyasetten arındırılamayacağının altını çizdi. Yıldız, "Bu projeler, bu tür ilişkilerden soyutlanamaz. Fransa bu konuda tavrını gözden geçirmeli" diyerek, Fransa'ya mesaj gönderdi.

Fransızlar nükleeri istiyor



Fransız Electric de France (EDF) şirketi, Türkiye'de 20 milyar dolar yatırımla nükleer santral yapımına talip olmuş ve seçim sürecinde Bakan Yıldız'la görüşebilmek için 20'den fazla kişiyle geniş bir heyetle Kayseri'ye kadar gitmişti. Şirket ayrıca Türkiye'nin stratejik önem atfettiği Nabucco projesinin de yedinci ortağı olma talebini Türkiye'ye iletmişti. İmar Bankası soruşturması çerçevesinde Cem, Kemal, Yavuz ve Murat Hakan Uzan hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Baba Kemal ve Hakan Uzan'ın Ürdün'de yaşadığı bilinirken, Fransa Cem Uzan'a siyasi sığınma hakkı vermişti. Fransa'nın verdiği hak çerçevesinde Uzan hayatının sonuna kadar Fransa'da yaşama hakkı elde etti.

Siyasi şov yaptı, mahkeme itibar etmedi



Uzanlar AİHM ve uluslararası tahkim mahkemelerinde açtıkları davalarda "siyasi olarak" baskı altında kaldıklarını iddia etmiş ve Başbakan Erdoğan hakkında karalama kampanyası başlatmıştı. AİHM yargılamasının yapıldığı Strasbourg'daki duruşmada Uzan Grubu avukatı Didier Bollecker "Hükümet müvekkilimiz Uzanların haklarını vahşice ihlal etti. Türkiye, olaya siyasi yaklaşıyor" savunması yapmıştı. Ancak AİHM dava sonucunda Uzanlara, "Mülkiyet hakkınız ihlal edilmemiş ve Türkiye'de adil yargılanmışsınız" cevabı vermişti.

İsrail'le proje paylaşmam



Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararlarının enerji sektöründe de dengeleri etkileyeceğini söyledi. İsraille geçmişte gündeme gelen doğalgaz projelerinin akıbetinin ne olacağı sorusunu yanıtlayan Yıldız, İsrail'in Türkiye'den geçecek enerji projelerine artık ihtiyacı kalmadığını düşündüğünü belirterek, "İsrail şu anda özür dilemezse biz altını bile paylaşmayız. Bizim insanımızın onuru her şeyin daha üzerindedir" dedi.