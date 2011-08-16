-Bakan Yıldız'dan çadırda iftar tavsiyesi ANKARA (A.A) -15.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 5 yıldızlı otellerde verilen iftarlar yerine, fakir vatandaşların da katılabileceği çok katılımlı iftar yemeklerinin verilmesi gerektiğine işaret ederek, ''Yalnızca kendi aramızda değil, fakir fukaramızla da paylaşacağımız çok ekmeğimizin, çok değerimizin olduğunu hep beraber görmemiz ve bilmemiz lazım'' dedi. Bakan Yıldız, özel şirketlere, yatırımcılara da oteller yerine, çadırlarda iftar yemeği düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu. Enerjisa şirketi tarafından, Hacı Bayram-ı Veli camisinin yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda bir iftar yemeği verildi. Yemeğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, enerji sektörü temsilcileri, Enerjisa şirketi yetkilileri ve AK Parti milletvekilleri katıldı. Yıldız, yemek öncesi ve sonrasında iftar yemeğine katılan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yıldız, maddi sıkıntıları ve sağlık problemleri olan ve kendisinden yardım talep eden bir kaç vatandaşın da sorunlarını dinleyerek, yardım sözü verdi. Bakan Yıldız, iftar sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Enerjisa yetkililerinin kendisini arayarak bir iftar yemeği düzenlemek istediklerini, kendisinin de 5 yıldızlı otellerde iftar yemeği yerine bu şekilde bir iftar verilmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''5 yıldızlı bir otel yerine, daha çok katılımlı bir organizasyonun, bir sofraya ne kadar fazla el uzanıyorsa ne kadar fazla orada çorba kaşıklanıyorsa o kadar daha hayırlı olduğunu söyledik. Hacı Bayram Cami'nin yanında Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ancak Sabancı şirketinin düzenlediği bir iftar yaptık. Toplumumuzda bu değerin artması lazım. Yalnızca kendi aramızda değil, fakir fukaramızla da paylaşacağımız çok ekmeğimizin olduğunu, çok yemeğimizin olduğunu, paylaşılacak çok değerlerimizin olduğunu, hep beraber görmemiz ve bilmemiz lazım. Diğer bütün yatırımcılarımıza da biz aynı şeyi tavsiye ediyoruz, eğer bir iftar yapacaksak gelip, hep beraber çadırda yapmalıyız. Bugün burada 3 bine yakın insana yemek verildi'' dedi. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı Sabancı Grubu'na teşekkür eden Yıldız, diğer bütün yatırımcılara da şeyi tavsiye ettiğini söyledi. Bakan Yıldız daha sonra camide namaz kıldı.