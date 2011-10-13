-Bakan Yıldız'dan AB'ye çağrı BRÜKSEL (A.A) - 13.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Birliği'ne, ''Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtma ve oyunlarına 'dur' deyin'' çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ''Türkiye Dostları'' grubunun himayesinde düzenlenen ''Türkiye: Büyüyen Ekonomi İçin Enerji- Fırsatlar ve Zorluklar'' başlıklı panelde konuşan Yıldız, Türkiye'nin AB'nin enerji güvenliğine yaptığı katkıların unutulmamasını istedi. Taner Yıldız, ''Uluslararası hukuka ve AB hukukuna aykırı olarak yapılan tarihi hatanın sonucunda Kıbrıs'ın tamamını temsil ettiği iddiasıyla AB üyesi olan Rum yönetiminin Akdeniz'de yaptığı arama ve sondaj çalışmalarının Ada'da barışın ve huzurun sağlanmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu'' belirten Yıldız, çözüm istemeyen Rumların Kıbrıs'taki müzakere sürecini de olumsuz etkileyen bu provokatif eylemini anlamakta güçlük çekmediklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''AB'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu oyun ve engellemelerine 'dur' demesini beklemekteyiz'' dedi. Bakan Yıldız, enerji faslının açılmasının herkesin yararına olduğunu da vurguladı. Bunun üzerine AP Türkiye Dostları Grubu Başkanı Alojz Peterle ve AB Enerji Komiseri Günther Öttinger'in kabine şefi Michael Köhler, enerji faslının açılması çağrısına katıldıklaını belirtti. Panelde AB Komisyonu adına söz alan Köhler, Taner Yıldız'a dönerek ''Konuşmanızın yüzde 97-98'ine tamamen katılıyorum'' dedi. Köhler, AB Komisyonu'nun da enerji faslının açılmasından yana olduğunu vurgulayarak son olarak geçen ay hazırladıkları AB enerji politikası tebliğinde 'Türkiye'nin Enerji Topluluğu Anlaşması'na tam üyeliği ve katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmasına yönelik ilerleme sağlanması, işbirliğinin ilerletilmesine ve Türkiye üzerinden gaz taşınması için sağlam bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olacaktır'' ifadesini kullandıklarını hatırlattı. Öte yandan, Bakan Yıldız, Almanya gibi ülkeler nükleer enerjiden vazgeçerken Türkiye'nin neden aksi yönde ilerlediğinin sorulması üzerine ''Dünyadaki 442 nükleer santral kapanmadan nükleer enerji kararımızı gözden geçirmeyeceğiz'' diye konuştu.