-BAKAN YILDIZ: ''CHP MAHKEMEYE GÖTÜRMEZ'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santralle ilgili Rusya ile yapılan hükümetler arası anlaşmanın CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülme girişimiyle ilgili, ''CHP'nin kendi saygınlığını korumak adına böyle bir hükümetler arası anlaşmayı Anayasa Mahkemesine götürmeyeceğini tahmin ediyorum'' dedi. Bakan Yıldız, Rixos Otelde yapılan ''Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye Enerji İncelemesi Tanıtım Toplantısı'' öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''CHP Grubunda nükleer santral konusunda yapılan hükümetler arası anlaşmanın Anayasa Mahkemesine taşınmasıyla ilgili imza toplandı. Bu nükleer santral yapım sürecini olumsuz etkiler mi?'' sorusu üzerine Bakan Yıldız, söz konusu hükümetler arası anlaşmanın usulüne uygun yapılarak yürürlüğe konulduğunu, bu tür uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağını söyledi. Nükleer santralin yasamanın, yürütmenin, yargının da dahil olduğu ortak akılla inşa edileceğine inandıklarını belirten Yıldız, nükleer santrallerle ilgili son derece ciddi bilgi kirliliği olduğunu, bunun giderilmesi için de kamuoyunu ilgilendirmeye çalıştıklarını, gerekirse CHP'yi de bilgilendirebileceklerini kaydetti. Enerji Bakanı, nükleer santralin doğalgazdan daha temiz bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: ''CHP'nin aslında somut bir girişiminin bulunmadığı ortamda, Anayasa Mahkemesini yıpratmamak adına böyle bir girişimde bulunmayacağına inanmak istiyorum. TBMM Genel Kurulu ve hükümetler arası anlaşmanın konseptine uygun olaması açısından, Anayasa Mahkemesi önünden geçerken (buraya bir uğrayayım iki tane daha itiraz yapayım) denilemeyecek kadar ciddi bir kurum olduğunun altını çizmemiz lazım. Bu manada kurumlarımızı yıpratmamamız lazım. Bu kurumlar hepimize lazım.'' Bakan Yıldız, nükleer santralin yapımıyla alakalı kararlılıklarının sürdüğünü ve CHP'nin herhangi bir girişimde bulunmasının da süreci etkileyeceğini düşünmediğini vurguladı. Rusya ile yapılan anlaşmanın Güney Kore ile de yapılması için müzakerelerin devam ettiğini de belirten Yıldız, ''Anlaşabiliriz de, anlaşamayabiliriz de, fakat süreç Güney Kore ile de devam ediyor'' diye konuştu. -TURİZMİ ETKİLEMEZ- Mersin ve Sinop'ta nükleer santral yapılmasının turizmi etkileyeceği yönündeki düşüncelerin son derece yanlış olduğunu da ifade eden Yıldız, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili 8 bin 484 km kıyısı olan, son derece büyük bir ülke olduğunu ve 10 km'lik bir kıyıya nükleer santral yapılmasının söz konusu şehirlerdeki turizmi kesinlikle etkilemeyeceğini söyledi. Dünyada en fazla turist çeken şehirlerin Paris ve Londra olduğunu hatırlatan Yıldız, bu şehirlerde 35 km uzaklıklarda nükleer santraller bulunduğuna dikkat çekti.