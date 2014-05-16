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Bakan Yıldız'a 'istifa' protestosu

Bakan Yıldız, facianın yaşandığı Soma'daki madende açıklama yaptıktan sonra bir avukatın istifa protestosu ile karşılaştı

16 Mayıs 2014 12:46

Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı olarak tarihe geçen Soma'da arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, istifaya çağrıldı. Bakan Yıldız açıklamasını bitirdikten sonra Bursa'dan gelen avukat Kemal Özgür Yetkin, "Yargı sürecinin selameti ve samimi işlemesi için istifayı düşünüyor musunuz?" diye seslendi. Bakanlık yetkisi ile hukuk sisteminde baskı oluşturulduğunu ve Bakan Yıldız'ın kamu gücünü bırakması gerektiğini belirten Avukat Yetkin, istifa beklediklerini ifade etti.

Yıldız ise, "Şu anda bir çok konuda yargının kendimle ilgili tarafsız olduğunu düşünüyorum. 17 Aralık sürecinde de aynısı oldu. Bir avukatın yargı karşısındaki mesafesinden daha yakın değilim. Bakan olmam ile birlikte temas kurmuş değilim. Ben herhangi bir vatandaş olarak yargı karşısında duruyorum. Bu ülkenin enerji bakanı 2.5 yıl resmi kayıtlarla beraber dinlendi. Koltuk ve masanın hiç değeri yok. Bir işçi kardeşim ile birlikte bu konuda tartışamam" dedi. Gerginlik büyümeden yatıştı.

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