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Ekonomi

Bakan Yıldız zamları savundu: Cep telefonu faturası elektrik faturasına denk

Yıldız, Ekim ve Kasım ayı itibariyle 4 yıl öncesinin Kasım ayına göre daha ucuz doğalgaz kullanıldığını belirtti.

21 Ekim 2012 19:22

Bakan Taner Yıldız, son ayalrda yapılan zamalara ilişkin olarak refah seviyesinin de yükseldiğini belirterek cep telefonlarına ödenen faturaların, elektrik faturalarına denk hale geldiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kanal 24'te katıldığı bir programda, İran'dan alınan doğalgazın pahalı olduğu gerekçesiyle tahkime gidilmesi süreciyle ilgili, ''İran, doğalgaz fiyatında belli oranda indirim yapabileceğini söyledi. Ancak biz bunu yeterli bulmadık. Çünkü bizim hedeflediğimiz bir rakam var'' dedi
 
 

Suriye krizi ve enerji politikası

 
 
Suriye krizinin Rusya ile enerji ilişkilerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yıldız, Türkiye ve Rusya arasındaki enerji ilişkilerini özellikle Suriye konusu gibi iki ülkenin mutabık kalamadığı konular karıştırılmadan sürdürdüklerini dile getirdi. 
 
Bakan Yıldız, bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da geçen hafta bu yönde bir açıklaması olduğunu hatırlatarak, ''Doğru olan da bu. Çünkü oradan doğalgaz alıyoruz. Nükleer enerjide işbirliği yapıyoruz. Petrolle alakalı da çok fazla telaffuz edilmiyor ama petrolle alakalı da işbirliğimiz var. Ortada karşılıklı kazanımların olduğu bir yapı var. Ben bu yüzden her iki ülkenin de nezakete dikkat edeceğine inanıyorum'' diye konuştu.
 
Bakan Yıldız, Ekim ve Kasım ayı itibariyle 4 yıl öncesinin Kasım ayına göre daha ucuz doğalgaz kullanıldığını belirtti.
 
10 yıl önce asgari ücretin yüzde 20,2'si elektriğe verilirken, bugün yüzde 9,6'sının verildiğini belirten Yıldız, bu oranın yüzde 5'e düşmesine en fazla sevinenin kendisi olacağını vurguladı.
 
 

'22 milyara cep telefonu var'

 
 
Yıldız, ham petrolün varilinin 80 dolar olması halinde bu oranın gerçekleşebileceğine işaret ederek, ''Şu anda 115-120 dolar seviyesinde gidiyor. Yani bize bağlı olmayan kalemlerin bize fatura edilmesini adilane bulmuyorum. Refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte vatandaşımızın ve tüketicilerin alışkanlıkları değişti. Cep telefonlarına ödenen faturalar bugün, elektrik faturalarına denk. Bugün 22 milyar lirayı cep telefonuna da, elektrik faturasına da ödüyoruz'' diye konuştu.

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