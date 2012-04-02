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Ekonomi

Bakan Yıldız: Zamdan ben de memnun değilim

Yıldız, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların bir zorunluluktan kaynaklandığını, ham petrol ve döviz fiyatlarının artmasının böyle bir olumsuzluk doğurduğunu bildirdi

02 Nisan 2012 14:37

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamları yorumlayan Enerji Bakanı Yıldız, "Zamdan ben de memnun değilim. Gerekçeleri açıklamam bu zammı sevdiğim anlamına gelmez" dedi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ''65. Türkiye Jeoloji Kurultayı''na katılan Yıldız, Kurultay öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
Doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin soru üzerine Yıldız, herkesin doğalgazın ithalatından şikayet ettiğini, bu şikayeti en aza indirebilmek için ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyledi. 
 
Zamları kimsenin sevmediğini ve sevmeyeceğini vurgulayan Yıldız, ''Bunun bir zorunluluktan kaynaklandığını, ham petrol fiyatlarının artmasıyla beraber, döviz fiyatlarının da artmasının, böyle bir olumsuzluk doğurduğunu söylemeliyim'' dedi. 
 

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