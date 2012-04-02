Bakan Yıldız: Zamdan ben de memnun değilim

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamları yorumlayan Enerji Bakanı Yıldız, "Zamdan ben de memnun değilim. Gerekçeleri açıklamam bu zammı sevdiğim anlamına gelmez" dedi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ''65. Türkiye Jeoloji Kurultayı''na katılan Yıldız, Kurultay öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin soru üzerine Yıldız, herkesin doğalgazın ithalatından şikayet ettiğini, bu şikayeti en aza indirebilmek için ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Zamları kimsenin sevmediğini ve sevmeyeceğini vurgulayan Yıldız, ''Bunun bir zorunluluktan kaynaklandığını, ham petrol fiyatlarının artmasıyla beraber, döviz fiyatlarının da artmasının, böyle bir olumsuzluk doğurduğunu söylemeliyim'' dedi.