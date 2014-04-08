Enerji Bakanı Yıldız: Yeni bir Cem Uzan vakasıyla karşı karşıyayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yeni bir Cem Uzan vakasıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar euroluk dava açıldığını bildirdi.

Yıldız, TOBB Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi Başkanı Yağız Eyüboğlu ve meclis üyelerini kabulü sırasında, Uzan grubunun bugüne kadar 4 büyük dava açtığını, 10 yıla yakın süren davaların tümünün kazanıldığını anımsattı. Yıldız, “Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi tekrar miktarı 2,5 milyar euroluk yeni bir dava açılmış durumda. Bu artık Türkiye ’nin siyasi istikrarının üzerine konan keneleri alma işidir. Türkiye mutlaka bu kenelerinden kurtulacaktır. Bununla alakalı uluslararası avukatlık firmalarıyla hizmet alımına gideceğiz” dedi.

Başka isimle dava açtı

Yıldız, Uzanlar’ın Türkiye aleyhine açtığı yeni davaya ilişkin sorular üzerine, Stockholm Ticaret Odası’nın tahkim merkezinde ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerindeki hisse sahibi olarak, bu şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilerek elkonulması işlemlerine yönelik olduğunu söyledi. Kendilerinin 2003’te yalnızca şirketlerin üretim, dağıtım ve iletimle ilgili imtiyazının kaldırılmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Yıldız, bu şekilde 2,5 milyar euroluk bir tazminat oluştuğunun iddia edildiğini belirtti. Yıldız, şunları söyledi:

“Halbuki aynı konuda Libananco davasında 15,6 milyar dolarlık, hem Polonya hem de Eurocement’teki 2 ayrı davada da yaklaşık 5 milyar dolarlık talepleri olmuştu. Uluslararası tahkim heyeti karar verdi. Bu kararlardan 3’ünün temyizi yoktu, bir tanesinin vardı. Libananco’da temyiz mahkemesi yine aynı doğrultuda karar verdi. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi’ndeki bu davalar nihayetlenmişti. Hem temyiz yolları kapandı hem uluslararası tahkim açısından bütün hukuk yolları kapanmış oldu. Şimdi aynı gerekçelerle mağdur oldukları ve bunun tazminata ulaştırılmasıyla alakalı aynı konuda bu kez Stockholm Ticaret Odası’ndaki tahkim merkezinde bir dava açtılar”

Yıldız, davanın bu kez başka bir şirket adı altında açıldığına işaret ederek, geçmiş bütün davaları da bu şekilde tekzip eden bir yapıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Davaları hep Türkiye kazandı

Uzan Ailesi daha önce de aynı gerekçelerle Cenevre’de Uluslararası Tahkim Merkezi’ne 15.6 milyar dolarlık, Polonya’da da 5 milyar dolarlık dava açmış, davaları Türkiye kazanmıştı.