Bakan Yıldız: Uzak yoldan gideceğiz

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gelik'teki 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın şu anki bulgulara göre grizu patlaması olarak görüldüğünü, tam tespitlerin olay mahalline ulaşıldığında yapılacağını söyledi.



Kazayı haber almasının ardından, Azerbaycan'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinden ayrılarak bölgeye geldiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:



''Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar burada. Ekip ve lojistik olarak da herhangi eksiğimiz bulunmamakta. Bölgeye iki taraftan ulaşma imkanımız vardı, ama bir tarafından arkadaşlarımız indiler, yüksek basınçtan ve patlamanın tesiriyle bir taraftan çalışma imkanımız kalmadı. Tamamen kurtarma çalışmalarını tek taraftan yapabileceğiz. O yüzden biraz daha süreye ihtiyacımız olduğunu ve kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulduk. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Gece gündüz demeden arkadaşlarımıza sağlıklı şekilde ulaşabilmenin peşindeyiz. Bunun için de uğraşıyoruz. İki yol vardı, bunlardan bir tanesi yüksek basıncın etkisiyle tamamen dağıldığı için o yoldan gidemiyoruz, daha uzak yoldan gideceğiz. Gelik mevkisinden 2000-2500 metre mesafedeki göçüğün oradan girmek zorundayız.''



Bir gazetecinin, ''Burasıyla patlama yerine olan uzaklığın yaklaşık 2,5 kilometre olduğu ifade ediliyor, acaba bu mesafe ne kadar sürede kat edilebilir'' sorusu üzerine şöyle konuştu:



''Aynen dediğiniz gibi, 2 bin metrenin üzerinde. Buradan ulaşmak zorundayız. Bunu da sağlıklı şekilde yapmak zorundayız. Kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızı da düşünmeliyiz. Karbonmonoksit miktarı ve içerde zaman zaman yükselen metan gazı seviyesi halen yüksek. O yüzden bunu kontrollü yapmak zorundayız. Şu anda vantüpler eklenerek aşağıda arkadaşlarımız çalışmaktalar. 540 kodunda bu çalışma devam ediyor. Havalandırmayı sabaha kadar bitirmek istiyoruz. Havalandırmaya müteakip orada bir göçük oluştu. Patlamanın tesiriyle 7 metrelik bir göçüğün temizlenme işi var."



İşçilere ulaşmanın ne kadar vakit alacağı sorusunu da Yıldız, "Bunu şimdiden söylemek zor. Her geçen zamanın işçilerimizin sağlığı için aleyhte olduğunu biliyoruz, farkındayız. Ama böyle bir kurtarma zamanına da ihtiyacımız var" şeklinde yanıtladı.





