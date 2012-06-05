Bakan Yıldız: Türkiye'deki sokak lambalarının tümünü değiştiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye'deki sokak lambalarının tümünü değiştiriyoruz. Yeni lambalar, Türkiye'de üretilecek, yüzde 75 tasarruf sağlanacak" dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın, Bakan Yıldız'ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiği haberinde, sokak aydınlatmalarına her yıl ödenen faturanın 650 milyon TL olduğu kaydedildi.

Bu kez farkı olarak “nereden enerji buluruz” yerine “nereden tasarruf ederiz” yaklaşımı sergilendiği belirtilen haberde, “büyük bir tasarruf projesi üzerinde çalışıyoruz” diyen Yıldız'ın şu sözlerine yer verildi:

“Armatürlerle ilgili konuştuk. Firmalarla görüştük. Sokak aydınlatması. Onun finansmanı ile ilgili ayrı bir çalışma yapacağız. Tasarruf sağlayacağız. 100 birim elektrik yerine belki 25 birime düşecek LED’ler ile...

Türkiye yıllık sokak aydınlatması için 650 milyon TL fatura ödüyor bütçeden. LED’ler ile bu fatura belki 165-170 milyon liraya düşecek.

Bu işin maliyeti yaklaşık en az 3-4 milyar. Finansmanını ve projelendirmesini kamuya yük olmadan yapacağız. 17 milyon adet sokak lambası var.

Projenin çok önemli bir unsuru da, ihaleye koyulacak şartla LED’lerin Türkiye’de üretilmesi. Çok güzel bir model hazırlıyoruz ve davet usulü ihale yapacağız.

Türkiye’de LED üreten firma yok ama üretecekler. Yerli üretim zorunluluğu getiriyoruz. Yabancı bir firma Türkiye’de yatırım yapıyorsa, işçisi Türkiye’den sağlanıyorsa biz onu yerli üretim kabul edeceğiz."