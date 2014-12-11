Bakan Yıldız: Termik santralla elde edilen parayla 9 milyon ağaç dikeriz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'nın Yırca mahallesine kurulacak termik santral için yapılan zeytin ağacı kesimlerini, "Oradan elde edilecek gelirle yılda 9 milyon ağaç dikilir" sözleriyle değerlenirdi.

Posta'da yer alan habere göre, hakkında HDP tarafından verilen gensoru önergesi üzerine konuşan Yıldız, "Türkiye'de 106 milyon ton kömür kullanıldığını, bunun 80 milyon tonun Türkiye'de üretildiğini; ilk elektriğin 1902 yılında üretildiğini, 2002 yılına kadar 31 bin 800 megavat olan kurulu güce, son 12 yılda 37 bin megavatlık kurulu güç eklendiğini" anlattı.

2013 yılında dünyada 7 milyar ton kömür tüketildiğini, Türkiye'de ise hala 106 milyon ton kömürden bahsedildiğini söyleyen Yıldız, "Kömürü daha fazla üretmemiz lazım. Kömürün daha fazla üretilmesini suç gibi göstermek doğru yaklaşım değil" şeklinde konuştu.

Soma'daki kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili ifadelere işaret eden Yıldız, oradaki kömürlerin tamamının görünür rezervinin 153 milyon ton olduğunu, iktidarı devraldıklarında 99 milyon olan zeytin ağacının 170 milyon adede ulaştığını hatırlattı.

Yıldız, zeytin ağacı sayısını artırdıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"6 bin zeytin ağacının yıllık getirisi, 1 milyon liradır. Bu faydadan beri değil. Bunu usulüne ve üslubuna uygun gerçekleştirmemiz lazım. 153 milyon ton kömürün karşılığı, 7,5 milyar dolar. 30 yılda bu kömür çıkartılacak. Bizim elde edeceğimiz yıllık kira geliri 153 milyon lira. Buradan istiyor olmamız halinde her yıl 6 bin tane değil, 9 milyon zeytin ağacı dikebiliyoruz.



Yalnızca bu santralden üretilecek yerli kömürden üretilecek elektriği doğalgazdan üretseydik, bizim 230 milyon dolar daha ithalata para ödememiz gerekiyordu. Bunu da ödemeyeceğiz. Orada 1,6 milyar dolarlık yatırım yapılacak ve 2 binden fazla kişi çalışacak.

Bu ülkenin turizm varlıkları, kültür varlıkları, tarım arazileri nasıl zenginlikse bu ülkenin tabi kaynakları da o kadar zenginlik.

Biz AK Partili kardeşlerimizden aldığımız oylarla beraber hükümet oluyoruz ama bu zenginlikleri 77 milyona dağıtıyoruz. Tabii ki böyle yapmamız lazım. Orada kömürden oluşacak geliri 77 milyona vereceğiz. Cari açığın kapanmasını 77 milyonla paylaşacağız."

Öte yandan, Yıldız hakkında gensorunun gündeme alınması da reddedildi.