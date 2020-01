Bakan Yıldız: Tahmin ettiğimizden zor bir noktadayız

Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Ermenek'teki madendeki çalışmalar hakkındaki son bilgileri paylaştı. Yıldız, "Şu an için ulaşabildiğimiz bir madenci kardeşimiz yok. Maden ocağının yapısını tek tek elden geçiriyoruz. Tahmin ettiğimizden zor bir noktadayız" dedi.

Yıldız ve Elvan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Her iki taraftan da buranın kapalı kutu gibi çamurlarla beraber kaplandığını görüyoruz. Yani çok ciddi bir basınçla beraber hem tahkimatın bozulduğunu hem de o çamurlu tabakanın her tarafı kapladığını gördük. Dolayısıyla izole bir sistemle karşı karşıyayız. Bizim desendredeki çalışmalarımız devam ediyor. Kendine has bir hızı var devam ediyor. Nefeslikte ise zannediyoruz maden ocağının kendi içindeki suyla beslenen bizim için tehdit oluşturmayan bir su var. Bu su tahliye ediliyor.

Ama sayın bakanlarımızla indiğimiz yapıda zaman zaman görüntülerde de izleyeceksiniz, karbondioksit seviyesinin yükseldiğini bir miktar metan gazıyla alakalı ölçümlerin yapıldığı bir noktaya geldik. Ama vagonların ters döndüğü, ahşapları sürüklediği bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Zamana ihtiyacımız olabilir, ne kadar zamana ihtiyacımızın olduğunu her geçen metreyle beraber belirleyebiliriz. Şu anki geldiğimiz nokta tahmin ettiğimizin de daha üzerinde zor bir nokta.

Şunu söylemem lazım. 1200-1300 metrelik maden ocağının altındaki bütün yapıyı tek tek elden geçirmemiz gerekiyor.

Şu anda bununla alakalı ulaşabildiğimiz bir kardeşimiz yok. Bununla alakalı spekülatif haberler çok sık yapılıyor. Bunları doğru bulmuyoruz.

Biz sadece maden ocağının kendi içindeki suyu beslediğini anlıyoruz. Tabi ki bunun için erkenden bir şey söylememiz söz konusu değil. iki tane ihtimal var, baraj seviyesinin düşük olmasından dolayı. Bir tanesi eski maden ocağında biriken deponun bir anda boşalması, diğeri de oradaki bir nehir tipinin veya bir ırmak tipinin, oraya akıyor olması. Şu anda beslenmiyor orası.

Bir kusur var ortada. Bu kusur eski maden ocağına girmekten kaynaklanıyorsa bunu paylaşacağız. Ama bunu söylemek için erken. Bunu ancak ocağın içi temizlendikten sonra, o toprak nerede yarıldı, onu belirledikten sonra yapacağız. Su ve çamurun toplamı 2 bin 500 tonluk bir miktarı kaplıyor. Oradaki yeni su miktarına girebilmiş değiliz.

Taner Yıldız:

Bilimsel olarak önerilerde bulunabilecek varsa, Türkiye'nin her yerinden açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Lütfi Elvan:

Bugün sabaha karşı tekne yan yatıyor. Rumeli Feneri'ne üç dört mil mesafede. Tekne içerisinde kesin rakamı bilmemekle beraber, sağ kurtulanların ifadesinden aldığımız bilgiyi aktarıyorum 43 kişi olduğu ifade ediliyor. Üç kişinin mürettebat, 40 kişinin hepsinin Afgan uyruklu olduğunu söyleyemeyeceğim. 9 Afgan pasaportlu tespit edilmiş durumda. 20 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Altı kişi sağ kurtulmuştur. Geri kalan kişilerin ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem kıyı emniyeti genel müdürlüğümüz, hem de sahil güvenlik komutanlığı arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar.

Gece saatlerinde bir ihbar geldiği ifade ediliyor. bu ihbar neticesinde arama faaliyetlerine başlandığı bize gelen bilgiler. Bu bilgilerin tamamı özellikle sağ kurtulan altı kişiden alınan bilgiler. Dolayısıyla 40 kişi miydi 43 kişi mi net olarak söylememiz mümkün değil. Teknenin kapasitesi yaklaşık 30 kişi olduğu ifade edildi.

Şu an itibariyle bize açıkçası arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Net bir sonuç elde etmeden bir şey söylememiz mümkün değil.