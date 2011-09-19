Bakan Yıldız: Rumlara 1 haftada yanıt veririz

T24

Avrupa Komisyonu'ndan çağrı

Karşılıklı sert açıklamalar

Bakan Yıldız, Rum Yönetimi’yle yaşanan petrol ve doğalgaz sondajı krizini değerlendirdi.Bakan Yıldız, Rumların Akdeniz’de sondaj yapmasının yasal olmadığını belirterek, “Bu bir provokasyondur” dedi.Yıldız, Rumların çalışmalara başlaması durumunda Türkiye'nin de KKTC ile imzalayacağı kıta sahanlığı anlaşmasının hazır olduğunu ifade etti.Taner Yıldız, “Rumlar 1 Ekim’de sondaja başlarlarsa bir hafta içinde yanıt veririz” dedi. Enerji Bakanı Yıldız, sismik arama gemisine donanmanın da refakat edebileceğini kaydetti.Avrupa Komisyonu, Akdeniz'deki sondaj krizinden doğan gerginlikte hem Türkiye'ye hem de Kıbrıs Rum yönetimine itidal çağrısında bulundu.AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın sözcüsü Maja Kocijancic tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin birkaç gün içinde Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından yükselen gerginlikte "herkesin itidallı davranması gerektiği" ifade edildi.Kocijancic, "AB tüm taraflara mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varmaları için tüm çabaları göstermeleri çağrısında bulunuyor" dedi.Kocijancic, "Tüm taraflar itidallı davranıp, bu sürecin başarıyla tamamlanması için elinden geleni yapmalıdır" ifadesini kullandı.AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Kocijancic ayrıca, "Türkiye'ye, iyi komşuluk ilişkilerini ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü olumsuz etkiyetecek her türlü tehdit, sürtüşme kaynağı ya da eylemden kaçınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.Enerji Bakanı Taner Yıldız, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz’de doğalgaz sondaj çalışmalarına başlamaları halinde, Türkiye'nin de önümüzdeki hafta bölgede petrol aramaya başlayacağını söyledi. Yıldız, sismik araştırma gemilerine donanma gemilerinin de eşlik edeceğini belirtti.Rum lider Dimitris Hristofyas ise dün Londra'da katıldığı bir etkinlikte Türkiye'nin, Kıbrıs Rum yönetimini, “hidrokarbon yatakları saptama araştırmaları dolayısıyla protesto ve gerginlik yaratma hakkı olmadığını” söyledi.Anadolu Ajansı'nın Rum basınında yer alan haberlerden aktardığına göre, Rum lider, "Ankara nihayet neyin çıkarına olduğunu anlasın ve gerginlik yaratmak ve bölgede karıştırıcı gibi davranmak yerine, Kıbrıs sorununun çözümünde işbirliği yapsın" dedi.Hristofyas, Rumların ve Türklerin birlikte yöneteceği 'Birleşik Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, doğal zenginliklerinden istifade edeceğini ve ortaya çıkacak menfaatlerden iki toplumun da faydalanacağını savundu.