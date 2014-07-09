Bakan Yıldız: PKK, vatandaşı 'faturaları ödemeyin' diye tehdit ediyor

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güneydoğu'daki bazı illerde yapılan zorunlu elektrik kesintilerini değerlendirirken, "Üretimle alakalı bir sıkıntımız yok. Biz sadece elektrik borcunu ödeyenle ödemeyen arasındaki farkı gözetiyoruz. Vatandaşlarda sıkıntı yok. Orada bir tehdit var. Vatandaş, PKK ve farklı unsurlar tarafından borçlarını ödememeleri konusunda tehdit alıyorlar." dedi.

Yıldız, AKP Grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te "elektrik kesintilerine" yönelik açıklamalarda bulundu.

'Enerji üretiminde bir sıkıntımız yok'

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ), doğalgazda yaşanan kriz üzerine Özelleştirme sonrasında, borçların ödenmemesi gerekçesiyle Güneydoğu'daki bazı illerde yaşanan elektrik kesintilerine açıklık getirenTaner Yıldız, "Enerjide üretimde bir sıkıntımız yok" dedi. Yıldız, elektrik kesintilerinin gerekçelerini ise şöyle açıkladı:



"Edirne de, Kars da, Diyarbakır da bizim illerimiz. Doğusu batısı yok üretimle alakalı bir sıkıntımız yok. Biz elektrik parasını ödeyenle ödemeyen arasındaki farkı gözetmek durumundayız. Oradaki vatandaşın dokusunun sağlam olduğunu biliyoruz. Ancak orada farklı bir durum var. Vatandaşı yönlendiren ve tehdit eden unsurlar var. Orada PKK ve farklı unsurların tehditleri söz konusu. PKK ve farklı unsurların vatandaşı tehdit ederek, "ödersen bak ne olur' dediklerini biliyoruz. Eğer elektrik paralarını ödeme kabiliyetleri yoksa yapılandırmalar var. Kolaylıklar var. Ödeme güçleri olmayan vatandaşlara kolaylıklar sağlanıyor."