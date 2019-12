Bakan Yıldız: Piri Reis görevini bitirince dönecek

T24

'Türkiye'nin gazsız kalması inşallah söz konusu değil'

'Piri Reis görevini bitirince dönecek'

Bakan Yıldız, son zamanda yapılan doğalgaz, elektrik zammı ve Piri Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de ki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Batı Hattı Kontratı'nı sonlandırmış olmasının o boru hattından gaz geçmeyeceği anlamına gelmediğini altını çizen Yıldız, "Oradan yine gaz geçer. Ama özel sektör marifetiyle, kamunun eliyle olmayabilir. O yüzden Türkiye'nin gazsız kalması inşallah söz konu değildir" dedi. Yıldız, kontratın istenen indirim verilmediği için sonlandırıldığını hatırlattı.Özel sektörün payının artırılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Yıldız, BOTAŞ`ın daha rekabetçi bir piyasa oluşması açısından da gaz kontratlarını zaman zaman devrettiğini anımsattı. Bunların ihale yoluyla şeffaf bir şekilde yapıldığı söyleyen Yıldız, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.Piri Reis sismik arama gemisiyle ile ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti: "Kendisine verilen görevleri yaptıktan sonra tabii ki geri dönecektir. Bir kısım medyadaki haberler bugün itibariyle geri döneceğini söylüyor. Bu doğru değildir. Piri Reis sismik arama gemisi kendisine verilen bir başka koordinatı değerlendirmek üzere görevine devam etmektedir. Tabii ki görevi bittiğinde geri dönecektir." Sismik aramada kayda değer sonuçlar çıkabileceği gibi çıkmayabileceğinin de altını çizen Yıldız, "Bunların her biri teknik konudur. O yüzden sismik aramalar yapılır. Her sismik aramadan petrol ve doğal gaz çıkacak diye bir kayıt yoktur. Bu konuları dikkatle takip ediyoruz" dedi.Taner Yıldız, İran'ın Türkiye ile doğal gaz santrallarına ilişkin iş yapma istediğinin hatırlatılması üzerine, "Eğer uygun görülmesi halinde İran`ın doğal gaz santrallarıyla alakalı talepleri var. Bunları yine karşılıklı değerlendiriyoruz. Türkiye'de birçok batılı firma olduğu gibi İranlı firmalar da iş yapmak istiyor. Türkiye bu anlamda hem hukukuyla hem de enerji sektöründeki zeminiyle son derece yatırım yapmaya müsait iyi bir ortamdır" açıklamasını yaptı.Bakan Yıldız, dövizdeki yükseliş hatırlatılarak doğal gaz fiyatlarında yeni bir artış beklenip beklenmediğine ilişkin olarak ise, spekülatif haberlerden daima uzak kaldıklarının altını çizerek, şunları ifade etti: "Yakında, uzakta zam gelir mi, gelmez mi konuları her ay kendi içerisinde değerlendiriliyor. Tabii ki ithalat yapılan bir kalem... Son 29 ay içerisinde aldığımız doğal gaz fiyatına yüzde 39 civarında zam gelmişti. Tabii ki ithal kalemlerinde dövizin artmış olması bizim için sevindirici bir nokta değildir."