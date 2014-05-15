Bakan Yıldız: Ölen işçi sayısı 282'ye yükseldi, çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da ölen işçi sayısının 282'ye ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Soma'da ortak basın açıklaması yaptı.

Taner Yıldız, "Bütün cenazelerimizin işlemleri tamamlandı. 21 tane işçi kardeşimiz de ailelerine teslim edilmiş oldu. 217 işçi kardeşimiz de ailelerine teslim edilmiş oldu. Bugün tüm işçi kardeşlerimizin ailelerine teslim edileceğine inanıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da "Hastanelerde işçilerimiz taburcu oluyor. Bugün tamamına yakını taburcu olabilir. Şu anda 27 yatan hastamız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Yıldız, "Ailelerin metaneti son derece yapıcı bir rol oynadı. Şu anda iyi niyetle gelen de olabilir arama kurtarma çalışmalarına. Arama kurtarma ekiplerimizin sayısı 500'ü aştı ve yeterli. Bundan sonrası karmaşaya yol açıyor. Bundan sonra gelecekler çalışmaları zorlaştıracaktır. Ulaşmamız gereken 2 blok var. Oralara da ulaşmamız gerekiyor. Bugün itibariyle daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yoğunluğun gösteriye dönüşmemesi lazım. Çalışmalar durdurulmadı. Ulaşılamayan iki noktada işçi kardeşlerimizin olduğuna inanıyoruz" dedi.