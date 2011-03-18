Bakan Yıldız: Nükleer santral Türkiye'ye sınıf atlatacak

T24

14 soruda nükleer santral

''En iyisini yapacağız prensibiyle yola çıktık"

Üçüncü nükleer santralin yeri

Japonya'daki 7 binden fazla kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin ardından patlayan Fukuşima nükleer santrali sadece Japonya'yı değil, dünyayı tehlike altına soktu. Almanya 1980'den önce faaliyete geçen nükleer santrallerini kapatma kararı alırken Türkiye, Akkuyu'da yapılacak nükleer santralin inşaası için gün sayıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Akkuyu nükleer santralinin nisan sonu mayıs başında temelinin atılacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da tüm itirazlara rağmen, nükleer santralden geri dönüş olmadığını, santralin sanayi açısından Türkiye'ye sınıf atlayacağını belirtti.Nükleer santral için Mersin-Akkuyu'nun doğru bir yer olup olmadığı yönündeki sorular üzerine Yıldız, ''İçimin rahat olmadığı hiçbir işe imza atmadım'' dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kanal 24 televizyonunda katıldığı programda, nükleer santral ve akaryakıt fiyatları konularındaki soruları yanıtladı.Japonya'daki Fukuşima nükleer santralindeki gelişmeleri anlık takip ettiklerini anlatan Bakan Yıldız, Fukuşima santralinin 6 ünitesi bulunduğunu, kazanın olduğu sırada 3'ünün bakımda, 3'ünün de işletmede olduğunu, santrali suyun basmasıyla beraber soğutma suyunu basan dizel jeneratörlerin devre dışı kaldığını ve soğutmanın yapılamadığını hatırlattı.Japonya'daki nükleer santralde meydana gelen kazanın çok sıra dışı bir kaza olduğunu, fakat bundan da çıkartılacak dersler bulunduğunu ifade eden Yıldız, Japonya'nın 6-7 metre yüksekliğinde yaptığı dalga kıranları, belki de bundan sonra 10-12 metreye çıkartacağını söyledi.Söz konusu santraldeki problemin depremden değil, tsunumiden kaynaklandığına dikkati çeken Yıldız, ''Japonya'nın artılarını veya eksilerini savunmak durumunda değiliz. Bizim Türkiye'ye kuracağımız sistemin ne kadar güvenilir olduğunu konuşmamız lazım'' dedi.Sinop Akkuyu'da kurulması planlanan ikinci nükleer santral projesiyle ilgili Japonya ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Enerji Bakanı, müzakerelerde nihai bir noktaya gelinmediğini bildirdi. Yıldız, ''Depremin olası sonuçlarının anlaşmamazı nasıl etkileyeceğini şu anda ben kestiremiyorum. Bizim açımızdan kararlılığımız devam ediyor'' diye konuştu.Müzakerelerin çok kapsamlı olduğunu dile getiren Bakan Yıldız, Japonya'daki olağan dışı hal nedeniyle Mart ayı sonuna kadar koydukları tarihin değişebileceğini ve daha ileri bir tarihe ötelenebileceğini, bunu da makul karşılayacaklarını bildirdi.18 Mart itibariyle dünyada 442 adet nükleer santralin işletildiğini, Japonya'da da halen işletmede santraller bulunduğunu belirten Taner Yıldız, dünyanın bir bütün olduğunu, nükleer güç santralleri itibariyle parçalanamayacağını söyledi.Türkiye'ye yapılan santralin en iyi santrallerden bir tanesi olacağına dikkati çeken Yıldız, ''Biz en iyisini yapacağız prensibiyle yola çıktık, inşallah da bunu gerçekleştireceğiz'' dedi.Enerji Bakanı Yıldız, nükleer santrale sadece elektrik temini olarak bakılmaması gerektiğini, nükleer santral yapımının aynı zamanda sanayinin ciddi bir sınıf atlaması anlamına geldiğini vurguladı.Akkuyu'da deprem riski bulunup bulunmadığı konusundaki bir soru üzerine Yıldız, Akkuyu'da deprem riski görülseydi santralin oraya yapılmasına karar verilmeyeceğini belirtirken ''İçimin rahat olmadığı hiçbir işe imza atmadım. Bütün risklerin karşısında alınacak mühendislik tedbirleriyle beraber bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Biz bunun böyle olacağına inanmasak hiç onu oraya yapar mıyız. Hepimizin geleceği bu...'' şeklinde konuştu.2023 yılına kadarki hedefin, kullanılan elektriğin yüzde 10'unu nükleer santraller vasıtasıyla üretmek, üretim kapasitesi açısından da yüzde 20'ler civarında nükleer güç santralleri elde etmek istediklerini kaydeden Yıldız, aynı zamanda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da maksimum düzeyde istifade edileceğini söyledi.3. nükleer santral konusunda da yer seçimi konusunda çalışmalara başlanıldığını açıklayan Bakan Yıldız, yaklaşık 60 parametre ve 16 başlıkta incelemelerin yapıldığını söyledi.Nem oranından, rüzgarın esme yönüne ve seçilen yerin suya yakınlığına kadar birçok teknik parametrenin bulunduğunu dile getiren Yıldız, ''Karadeniz ve Akdeniz'e birer santral yapılması düşünüldüğünde üçüncü de Ege'ye mi yapılacak?'' sorusu üzerine, ''Ege'de olabilir. Bu karar teknik veriler sonucu verilecek. Bizim siyaseten seçme hakkımızdan ziyade, teknik göstergelerin sonucu belirleyecek olmasını bir mühendis olarak ve bu işin başındaki birisi olarak daha doğru buluyorum'' dedi.