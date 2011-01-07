-BAKAN YILDIZ İRAN'DAN İNDİRİM İSTEYECEK ANKARA (A.A) - 07.01.2011- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Yarın gideceğim İran'da doğalgaz fiyat indirimi dahil bir çok konu gündeme gelecek. Sonuç alabiliriz ya da alamayız, bununla ilgili yoğun çalışma devam ediyor'' dedi. Yıldız, TKİ tesislerinde enerji sektöründe 2010 yılı değerlendirmesi ve 2011 yılı beklentilerine ilişkin kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Sektördeki 2010 yılı gelişmelerini anlatan Yıldız, enerji sektörünün Türkiye'de sağlanan siyasi istikrarın faydasını gördüğünü, yerli ve uluslararası sermayenin sektöre güveniyle birlikte, önemli yatırımlar yapıldığını, dağıtım ihalelerinin tamamlandığını ve sektörde rekabetin arttığını söyledi. 2010 yılının bir çok anlamda ''kazanç yılı'' olduğunu belirten Yıldız, global krize rağmen 2010 yılında, 210 milyar kilovatsaat düzeyinde elektrik tüketiminin gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'nin özellikle enerji sektöründe gördüğü rakamlarla krizi çoktan aştığını ve daha büyük tüketim alanlarına ulaştığına işaret eden Yıldız, muhalefet tarafından çok fazla ifade edilen ''zam yapıldı, zam yapılacak, zam kapıda'' söylemlerine rağmen, 2010 yılında zam yapılmadığını söyledi. Türkiye'nin su, rüzgar, jeotermal yerli ve yenilenebilir kaynaklarının ağırlığının 2011 yılında daha da artacağını belirten Yıldız, nükleer enerjinin de yenilebilir enerjiden farklı olmadığını,bu kaynakların birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu ifade etti. Üretimde son 8 yılda yapılan özel sektör kanalıyla yapılan girişimler ile özel sektörün payının yüzde 34'lerden yüzde 51-52'ler seviyesine çıktığını anlatan Yıldız, ''Bu rakamların yüzde 65'lere çıkmasıyla beraber artık daha hissedebilir daha rekabetçi, daha çok tüketiciye yansıyan bir özel sektör yapısı göreceğiz'' dedi. Serbest tüketici limitlerinin düşürüldüğünü, 100 bin kilovatsaat civarında ve daha üzerinde elektrik kullanan tüketicilerin istediği tedarikçiyi seçme hakkı bulunduğunu hatırlatan Yıldız, yüzde 18'lik bir kesimin bir başka deyişle Türkiye'de her 5 enerji kullanandan birinin elektriği yaklaşık yüzde 25 civarında ucuz kullandığını ifade etti. -ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK ORANLARI- Elektrikte 8 yıl önce yaklaşık yüzde 25 civarında olan kayıp kaçak oranın yüzde 15'e gerilediğini bildiren Yıldız, bunun iyi bir gelişme olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Özel sektöre devredilen dağıtım şirketleriyle beraber 5 yıl içerisindeki kayıp kaçak oranında hedefin yüzde 10'lar civarında olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Bunun karşılığını özel sektör alacaktır. Her ne kadar düşürdüyse, o düşürdüğü rakam kadar bunun karşılığını kendi bilançolarında görecektir. Düşürmediği kadar da onun bedelini ödeyecektir. Şu anda kamu düşürmediği kısmın bedelini kendi içerisinde ödedi. Ama bu kamunun bir cebinden alıp, diğer cebine koyması gibi çok fazla hissedilmeyebilir. Özel sektör bunu hissedecek, o yüzden bu performansı göstermek zorunda.'' -AB İLE SENKRON ENTERKONNEKTE SİSTEM- Elektrik dağıtım iletim hatlarına da değinen Yıldız, genel manada arıza sayıları bakıldığında başarı sağlandığını, bu başarının en önemli göstergesinin Avrupa enterkonneksiyonu olduğunu söyledi. 2010 yılındaki en önemli gelişmelerden birinin enterkonnekte sistemin Yunanistan ve Bulgaristan ile beraber senkron çalışması olduğunu bildiren Yıldız, ''2011 Mayıs-Haziran ayında da bütün AB üyesi ülkelerle senkron çalışacak enterkonnekte sistemimiz olacak'' dedi. Bunun kesintisiz, kaliteli enerji sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, hak edilmeyen siyasi gerekçelerden dolayı enerji faslının açılmamış olmasına rağmen, Türkiye'nin enerji kalitesi açısında AB üyesi ülkelerin seviyesini çoktan aştığını savundu. -DOĞALGAZ ALIM FİYATLARI- Bakan Yıldız, konuşmasının ardından gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Doğalgaz alım fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine de Yıldız, 2010 yılında Rusya, İran, Azerbaycan, Nijerya gibi gaz alınan ülkelerle bu tip görüşmelerini olduğunu, fiyat konusunda başarı sağladıkları bazı ülkeler olduğunu ifade etti. Rusya ile yapılan görüşmelerde 2010 yılından başlamak üzere bir indirim aldıklarını hatırlatan Yıldız, doğalgaz fiyatlarının ve petrol fiyatlarının artmış olmasına rağmen bunun vatandaşa yansıtılmamış olmamasının arkasında yatan en temel gerekçelerden bir tanesinin yapılan ''ciddi enerji diplomasisi'' olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yarın İran'a gideceğini ve bu gezide fiyat indirimi dahil bir çok konunun gündeme geleceğini anlatan Yıldız, ''Sonuç alabiliriz ya da alamayız bununla ilgili yoğun çalışma devam ediyor'' dedi. -''AL YA DA ÖDE'' KAPSAMINDA HANGİ ÜLKEYE ÖDEME YAPILACAK- Türkiye'nin, ithale dayalı enerji gelirlerini olabildiğince kullanılan miktarla orantılı olarak, en düşük fiyata alma gayretinde olduğunu belirten Yıldız, ''al ya da öde'' kapsamında alınacak doğalgazın parasının anlaşmalar gereği avans olarak ödendiğini, 5 yıl içerisinde de bunu kullanma hakkı olduğunu kaydetti. Bakan Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti: ''Şöyle bir yanlış anlama var (biz bu parayı veriyoruz ve bunu unutuyoruz) böyle bir şey yok. 2011 yılında İran'a al ya da öde'den dolayı bir rakam ödemeyeceğiz. Azerbaycan'a çok az bir miktarda ödeyeceğiz, Rusya'ya ağırlıklı olarak al ya da öde'den dolayı bir rakam ödeyeceğiz ama bu rakam bizim kullanmadığımız gaz için ödenen avans rakamıdır. Belki 2 yıl içerisinde tüketimlerimiz arttıkça, belki 3'üncü yılda bu gazı alacağız, o zaman da bedel ödemeksizin alacağız. Al ya da öde bir bağış rakamı, karşılıksız verilen bir rakam değildir. Bir avans niteliğindedir. Bu gazin fiyatını şimdi ödesek de daha sonra kullanmış olacağız.''