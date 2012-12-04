Bakan Yıldız Irak ile yaşanan 'hava sahası' krizi için ne dedi?

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Petrol-Gaz Konferansı’nın kapanışında konuşmak için Erbil’e geleceğini öğrenen Irak Başbakanı Nuri El Maliki , Irak hava sahasını Yıldız’ın uçağına kapattı. Yıldız olay sonrası yaptığı açıklamada, "Yapacağımız toplantı Irak’ın kuzeyinde ya da güneyinde olsun, tamamı için yapılan bir toplantıydı. Bu iletişim kopukluğunun giderileceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Yıldız, gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

'İsitsana tutulacağımızı düşündük'

"Dün planladığımız şekilde sayın Putin’in Türkiye ziyaretinden sonra Kuzey Irak’ta yapılan uluslararası toplantıya, enerji ve doğalgazla alakalı toplantıya katılmak üzere Başbakanlıktan tahsis edilen uçakla Kuzey Irak’a gitmek üzere İstanbul ’dan yola çıktık. Ancak bugün sabahleyin bütün özel uçaklara Kuzey Irak hava sahasının kapatıldığı bildirildi. Bu manada istisna tutulacağımız inancıyla, normalde havalandık, pilotumuz o izni alır diye. Hem Dışişleri Bakanlığımız, hem de bizim girişimlerimiz vardı. Ama Kayseri üzerine geldiğimizde bu iznin hala verilemeyeceği tarafımıza söylendi. "

'Toplantı Irak'ın tamamı için yapılan bir toplantıydı'

"Yapacağımız toplantı Irak’ın kuzeyinde ya da güneyinde olsun, tamamı için yapılan bir toplantıydı. Herkesin, Irak hükümetindeki arkadaşlarımız, meslekdaşlarımızın da bu manada hassas olacağına inanıyorum. Irak’ın normalleşmesi ile alakalı süreçtir. Bunun farklı algılanmasına için geliştirdiğimiz projeler ister kuzeyinde, ister güneyinde ister doğusunda, ister batısında yaptığımız bütün projeler Irak’ın tamamının normalleşmesiyle ilgili süreçtir. O açıdan bunun farklı algılanmasına, yanlış anlaşılmasına tabi ki bizlerin de söyleyeceklerimiz vardır. Bu iletişim kopukluğunun giderileceğine inanıyorum. Buradan Ankara’ya döneceğiz. Öncelikle bir değerlendirmemiz oluyor sayın Dışişleri Bakanlığımız ve sayın müsteşarımızla. Hem de Irak’la bir yandan görüşüyoruz. Bundan ne çıkartılabilir, değerlendireceğiz. Çünkü birçok dev firmanın temsilcileri de toplantı için özel uçaklarıyla dünden gitmişti. Toplantının pazartesi başlıyor olmasına rağmen bizim Rusya Federasyonu Karma Ekonomik Komisyonu eşbaşkanlığımızdan dolayı İstanbul’da bulunmamız gerekiyordu. Çünkü bizim için önemli bir görüşmeydi, önemli bir misafirimiz vardı. O yüzden ben bugün kapanış konuşmasını yapmak üzere gidecektim. Tekrar durumu değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Son dakika bir gelişme olursa değerlendiririz.”

Enerji Bakanı Yıldız’ın iki yıl önce de Irak’a yaptığı gezi sırasında Bağdat’ta konvoyla giderken, güzergahın yakınında bomba yüklü bir araç bulunarak etkisiz hale getirilmişti.