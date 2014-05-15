Bakan Yıldız: Korbonmonoksit oranı düşüyor ama yangın sönmedi; vebal altındayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma katliamının üçüncü gününde faciaya ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karbonmonoksit seviyesi düşmeye başladı. Yangının küçüldüğü anlamına geliyor. Ama tamamen söndürülmüş değil. Eğer bu sönerse kurtarma faaliyetleri daha da hızlanacak, Önemli olan teknolojinin nereden gelirse gelsin yaygınlaştırılmasıdır. İster benim mesai arkadaşım ister özel sektör olsun, burada vebal altındayız. Bunu da yerine getirmek zorundayız" dedi.

"Adli soruşturma savcılıkta sürüyor. İdari soruşturmalar ise bakanlığımızca ve Çalışma Bakanlığınca yürütülüyor" diyen Yıldız, "Eğer ihmali olan birisi varsa gözünün yaşına bakmayız. Burada hepimizin canı var. Bütün yurttaşlarımızın kalbi burada atıyor. Kimsenin ihmaline göz yummayız" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yıldız'ın açıklamaları:

Son derece açık ve şeffaf bir şekilde malumunuz 282 işçi kardeşimizi ailelerine teslim ediyoruz. Yaklaşık sekiz işçi kardeşimiz kaldı teslim edilmeyen. Peyderpey onlar da teslim ediliyor.

Bugün itibariyle yangın noktası konveyör sistemine sıçramıştı. Yaklaşık 250 metrelik bir yangınla karşılaştık. Bu arama kurtarma çalışmalarını aksatmıştı. Söndürme çalışmalarına başlandı. Hamdolsun konveyördeki söndürme çalışmaları büyük bir pozitif noktaya gidiyor. Asıl yangın noktasına da inşallah ulaşıyoruz. Bu şu demek, karbonmonoksit seviyesi düşmeye başladı. Yangının küçüldüğü anlamına geliyor. Ama tamamen söndürülmüş değil. Eğer bu sönerse kurtarma faaliyetleri daha da hızlanacak.

Bu arada adli ve idari soruşturmalar başlamıştı. Adli soruşturma savcılıkta sürüyor. İdari soruşturmalar ise bakanlığımızca ve Çalışma Bakanlığınca yürütülüyor. Eğer ihmali olan birisi varsa gözünün yaşına bakmayız. Burada hepimizin canı var. Bütün yurttaşlarımızın kalbi burada atıyor. Kimsenin ihmaline göz yummayız.

Soruşturma sonrasında ortaya çıkacak bir konudur bu.

Ölü sayısı henüz değişmedi. Devam eden yangın var. Şu anda yaklaşık metre olarak da önemli bir mesafede bir zarar meydana gelmedi. Kurtarma çalışmalarının olumlu boyutu bu. Ailelelere teslim konusunda zannediyorum akşama kadar 282 işçi kardeşimizin belki 3-4 tanesinin haricinde ailelerine teslim edilmiş olacak.

Özel sektörden aldığımız rakamları çok itinali yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizdeki somut net rakamları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Acaba aşağıda kaç kişi var diye soruluyor. Vereceğim rakamın spekülatif olma ihtimali var. Biz hiçbir zaman için böyle bir noktaya girmedik. Sayın Başbakanımızın kastettiği rakam içerde kalanlarla alakalı değildir.

'Ziyaret ettiğimiz iddiaları...'

İşçi kardeşlerimize o kadar odaklandık ki ben mühendisten daha ziyade insani yönümle görevimden dolayı buradayım. İnşallah bütün işçileri çıkaralım mühendis gözüyle de bakarız.

Biz hemen hemen bütün maden işletmelerini kamu oyu özel sektör ayrımı yapmaksızın ziyaret ediyoruz. Kimsenin tereddüdü şüphesi olmasın... İftar yemeklerinde ve yılbaşı gecelerinde hemen hemen her sene madenlerde işçi kardeşlerimle olmuşumdur. Bunun içinde özel sektör de var kamuda var. Bunu yapmaya da devam edeceğim. 650 metre aşağıda iftar ettiğim de oldu. 1650 metre madende hep beraber yürüdük.

Buradaki kardeşlerimiz üzerinden herhangi bir politika üretmeye çalışmak doğru değil. Hele şu kardeşlerimizi bir çıkartalım ondan sonra işin teknik yanını konuşuruz.

İşçi kardeşlerimize o kadar odaklandık ki. ben mühendisten ziyade insan yönüyle burada bulunuyorum. İnşallah bütün işçi kardeşlerimizi çıkaralım. Ziyaret ettiğimiz iddiaları dolaşıyor cümlesini düzeltmekte fayda var. Biz bütün maden işletmelerini ziyaret ediyoruz. Önemli olan teknolojinin nereden gelirse gelsin yaygınlaştırılmasıdır. İster benim mesai arkadaşım ister özel sektör olsun, burada vebal altındayız. Bunu da yerine getirmek zorundayız. İftar yemeklerinde ve yıl başları gecesinde, madende işçi kardeşlerimle beraber iftar yapmışımdır. Özel sektör de var kamu da var. şimdiye kadar bunu yaptım, bütün görev sürem boyunca da devam edeceğim.

Bana çok fazla yürümeyelim diyenlere 1650 metre beraber yürüdük. Samimi ve açık olmamız lazım. Buradaki kardeşlerimiz üzerinden politika üretmenin doğru olmadığını düşünüyorum.