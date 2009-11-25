Bakan Yıldız, Greenpeace'i ziyaret edecek

T24- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, bakanlık bahçesinde dün eylem yapan Grenpeace üyeleriyle bayramlaşmaya gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği Trablus'taki Radisson Blue Oteli'nde bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Grenpeace üyelerinin dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bahçesinde eylem yaptıklarını belirten Yıldız, ''Bakanlığın dış kapısından bahçeye gelerek eylem yapmışlar.

Bayramdan sonra bayramlaşmaya gideceğim. Bizim de gitmemiz lazım. İkna etmek için değil, birbirimize anlatacağımız şeyler vardır'' diye konuştu.