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Ekonomi

Bakan Yıldız: Doğalgaz fiyatlarındaki artış vatandaşa yansımayacak

Enerji Bakanı Yıldız, dolar/TL'deki artış nedeniyle yıl başından bu yana doğalgazdaki maliyet artışının 11 milyar TL olduğunu söyledi

19 Ağustos 2015 15:35

Enerji Bakanı Taner Yıldız, dolardaki artışın doğalgazdaki faturasını açıkladı. Yıldız, dolar/TL'deki artış nedeniyle yıl başından bu yana doğalgazdaki maliyet artışının 11 milyar TL olduğunu söyledi. Bakan Yıldız artışın vatandaşa yansımayacağını belirtti.

Vatandaşa yansımayacak

Yıldız, dövizdeki artıştan oluşan maliyetleri şu anda vatandaşa yansıtmayı düşünmediklerini söyledi. Dolar dün 2,90'ı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı. Yıl başından bu yana dolardaki değer artışı yüzde 23'ü aştı.

Rus gazında düşüş var

Türk Akımı’yla ilgili konuşan Yıldız, “Rusya'ya Türk Akımı Hattı ile ilgili hükümetlerarası anlaşma  taslağı göndermiştik, cevabını bekliyoruz; projeyi geciktiren  taraf olmayız” dedi. Enerji Bakanı, Rusya'dan son 5-6 ayda çekilen gazda yüzde 8'lik düşüş olduğunu, önümüzdeki aylarda telafi edilebileceğini belirtti.

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