-BAKAN YILDIZ ÇİN'DEN AYRILDI PEKİN (A.A) - 26.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'ye dönmek üzere Çin'in başkenti Pekin'den ayrıldı. Yıldız ve beraberindeki heyeti taşıyan, THY'nin tarifeli İstanbul uçağı, TSİ 17.55'te Pekin'den havalandı. Japonya'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmek üzere bu ülkeden ayrılan Yıldız'ın uçağı bugün, Pekin'e acil iniş yapmıştı. Acil iniş yapan GAP uçağı için Hong Kong'dan parça beklendiği, gerekli bakım yapıldıktan sonra bu uçağın da Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.