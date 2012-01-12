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Ekonomi

Bakan Yıldız: Bizi BM kararları bağlar İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 15:55

-Bakan Yıldız: Bizi BM kararları bağlar İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD ve Avrupa Birliği'nin İran'a petrol ithalatı yaptırımı kararlarına ilişkin, ''ABD ve Avrupa Birliği'nde bir kısım kararlar alındığı söyleniyor. Bizim için Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları bağlayıcıdır. BM kararlarının dışındaki herhangi bir karar bizim için bağlayıcı değildir. Şu anda gerek TÜPRAŞ gerekse ithal edilen bütün yapı normal işlevlerine, ithalatına devam ediyor. Şu anda ithalatımız devam ediyor ve herhangi bir yol haritamızda bugün itibariyle bir değişiklik yok'' dedi. Yıldız, 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, ''İran'a karşı Avrupa Birliği'nin planladığı genişletilmiş petrol ithalatını kısıtlayacak olan yaptırımlarla ilgili'' görüşlerini sorması üzerine Yıldız, şunları kaydetti: ''ABD ve Avrupa Birliğinde bir kısım kararlar alındığı söyleniyor. Bizim için Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları bağlayıcıdır. BM kararlarının dışındaki herhangi bir karar bizim için bağlayıcı değildir. Şu anda gerek TÜPRAŞ gerekse ithal edilen bütün yapı normal işlevlerine, ithalatına devam ediyor. Bu konuyla ilgili bize ulaşmış resmi bir haber ve bildirim yok.  Biz hangi kuruluşlara karşı sorumluyuz, hangi kuruluşlara karşı sorumlu değiliz bunu birçok kereler kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu açıdan Avrupa Birliği böyle bir karar almış olabilir veya olmayabilir. Biz AB üyesi ülke değiliz. Şu anda ithalatımız devam ediyor ve herhangi bir yol haritamızda bugün itibariyle bir değişiklik yok.''

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