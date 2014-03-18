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Bakan Yıldız: Başbakan Berkin için belki başsağlığı dilemiş olabilir

Bakanı Yıldız: Berkin Elvan'ın ölümüne üzülürüz. Ancak bir çocuk ölümünün bu kadar istismar edildiği başka bir ortam görmedik

18 Mart 2014 18:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Berkin Elvan'ın ölümü sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "terörist gruplar içine katılmış bir çocuk" diyerek ağır ithamlar sarfettiği sözler için, "Başbakanın üslubunu konuşmasını iyi irdelemek lazım. Büyük resmi okuyor. Belki başsağlığı dilemiş olabilir" yorumunda bulundu.

Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre Bakan Yıldız, Berkin Elvan'ın ölümüne, "Bir çocuk ölümünün bu kadar istismar edildiği başka bir ortam görmedik. Eğer siz sokakta yürümek için bir gerekçe arıyorsanız o çocuğun ölümünü beklemezsiniz" ifadesini kullandı.

Bakan Yıldız'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"O yapı, vücudunda ülser olduğu söylenen bir kişinin acılarını dindiren bir reçete verdiğini söyledi. ‘Nasıl dindireceksiniz’ dedik. ‘Sizi asmayı düşünüyoruz’ dediler. Sade algı budur. Ancak Başbakanımıza kasteden yapının şifrelenen kodlarının yavaş yavaş çözülmeye başlandığını düşünüyorum. Şeffaflığa itildikçe bu yapının, cemaatin gizemden aldığı güç kaybolmaya başladı."

"Zarrab ile hiç karşılaşmadık. Hayır dediğiniz konu kişilerin gönlü ile yapılacak konudur. Tesir altında yapılırsa hayır olmasını tartışılır hale getirir. Hukuki süreci takip edeceğim. Soruşturmadaki iddiaların şeffaf bir şekilde aydınlatılması gerektiği kanaatindeyim. Olayın aydınlatılması Ak Parti’nin gücünü artıracaktır."

 

'Fezlekeler için soruşturma komisyonu kurup kurmayacağımızı göreceğiz'

 

"Yaptıkları bir istismardır. Terazinin bir kefesinde aşırı zorlanan ve gücü istismar edilen bir hukuk var, diğer tarafta savcının, polisin yer değiştirmesinin garip görüldüğü bir ortam var. İkisi birbirinin karşılığı değil. Hükümet tarafından yapılan, yanlış başlayan usulsüz başlayan bir şeyi düzeltmektir. Kabul edelim, adalete olan güven tartışılır hale gelmiştir."

"Meclis’ten AK Parti’nin kaçmasını bir kenara bırakın, biz oradayız. İlgili Bakan arkadaşlarımız da fezlekeler konusunda tam tersi bir tutum sergileyecekler. Görüşmelere geçip geçmeyeceğimizi, soruşturma komisyonu kurup kurmayacağımızı göreceğiz."

 

'Başbakan Berkin için başsağlığı dilemiş olabilir'

 

"Berkin Elvan’ın ölümüne üzülürüz. Ancak bir çocuk ölümünün bu kadar istismar edildiği başka bir ortam görmedik. Eğer siz sokakta yürümek için bir gerekçe arıyorsanız o çocuğun ölümünü beklemezsiniz. Başbakanın üslubunu konuşmasını iyi irdelemek lazım. Büyük resmi okuyor. Belki başsağlığı dilemiş olabilir.

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