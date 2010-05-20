Bakan Yıldız: 28 maden işçisinin cesedine ulaşıldı

T24

4 gündür umutlu bir bekleyiş sürüyordu. Ancak acı haber bu sabah geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, 28 işçinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Karadon Müessesesi’ne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü’ne ait maden ocağının önünde saat 08.20’de basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Yıldız, saat 07.30 sıralarında 19 işçinin cesedine ulaşıldığını açıklarken cep telefonu çaldı. Telefonla konuşan Bakan Yıldız, kapattıktan sonra 9 işçinin daha cesedine ulaşıldığını söyledi. Bakan Yıldız diğer 2 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ASANSÖR SİSTEMİ TAMİR EDİLDİ

Cesetlere ulaşan ekibin patlamanın meydana geldiği Karadon maden ocağından girdiğini açıklayan Bakan Yıldız, “Daha önce ulaşılamaz olan patlamanın etkisi ile dağılan asansör platformu tamir edildi ve bir kısım riskler alınarak oraya ulaşıldı. Havuzlar mevkiinde ilk olarak 19 işçi arkadaşın cesedine ulaştılar. İkinci ayak kısmında ise diğer 9 işçinin cesetlerine ulaşıldı. Cesetler tahminen 2 saat sonra hastaneye ulaştırılmış olacak” diye konuştu.

CESETLER GÖÇÜK ALTINDA DEĞİL

Bakan Yıldız cesetlerin göçük altında olmadığını, açık bir alanda korunaklı bir bölgede bulunduğunu ve ilk tespitlere göre kaza anında karbonmonoksit zehirlenmesi ile öldüklerinin sanıldığını söyledi.

Bakan Yıldız kesin ölüm nedenlerinin otopsinin ardından belirleneceğine sözlerine ekledi.

RİSK ALTINDA PATLAMA BÖLGESİNE GİRİLDİ

Bakan Dinçer ise bir gazetecinin “Patlamanın hemen ardından Karadon maden ocağından girilmesi halinde sağ kurtulabilirler miydi?” sorusu üzerine, “Arkadaşlar dün de söylediğimiz gibi patlamanın etkisi ile dağılan asansör platformunu gece tamir ettiler ve bir risk alarak patlamanın olduğu yere ulaştılar” yanıtını verdi.

Bakan Yıldız toplantı sonunda basın mensuplarının cesetlerin çıkarılacağı Karadon maden ocağına gitmemelerini isterken, “Bütün bilgileri yine buradan vereceğiz. Kriz merkezimiz burada. Lütfen buradan ayrılmayın” dedi.

Bu arada açıklamanın hemen ardından Gelik İşletme Müdürlüğü’nden ayrılarak Karadon maden ocağına giden basın mensuplarının önü yolda polis araçlarıyla barikat kurularak kesildi.