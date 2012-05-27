Bakan Yıldırım'dan İzmit-İstanbul Otoyolu müjdesi

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda İzmit Körfezi’ni geçmek için inşa edilecek asma köprünün rüzgar ve türbülans testleri, dün İtalya’nın Milano kentindeki Politeknik Üniversitesi’nde yapıldı. Köprü, test sonuçlarından başarıyla geçti.

İzmit Asma Köprüsü testi geçti. Köprünün rüzgar tüneli testlerinin üçüncüsüne Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan ve alt yüklenici Türk firmaları Nurol, Özaltın, Makyol, Yüksel ve Göçay ile İtalyan şirket Astaldi’nin temsilcileri katıldı.

Yıldırım, köprüyü açılışta yürüyerek geçip geçmeyeceği sorusuna, “Nasip olursa açılışında yürüyerek değil koşarak geçerim” yanıtını verdi.



Avrupa ikincisi



İki kule arasındaki bin 550 metrelik uzunluğu ile dünyadaki dördüncü Avrupa’daki ikinci büyük asma köprü olacak köprünün toplam uzunluğu 2 bin 682 metre olacak. Kule ayakları deprem riskine karşı yere sabitlenmek yerine yaklaşık 40 metre derinlikte inşa edilecek sabit platformlara esnek bir şekilde oturtulacak köprü, planlandığı gibi inşa edilirse 3.5 yıl sonra araç geçişlerine açılacak.



Yaya geçişi yok



İzmit Asma Köprüsü, üç şerit gidiş, üç şerit geliş olacak. Köprünün altından boğaz köprülerinde olduğu gibi büyük gemiler de geçebilecek. Köprü, yaya geçişine kapalı olacak.



8 büyüklüğünde depreme dayanıklı



Köprü 2475 yılda bir yaşanabilecek yaklaşık 8 (richter) büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olacak.

Hürriyet'in haberinde; asma köprülerde depremin önemli bir risk olmadığı, rüzgarın asma köprüler için daha önemli bir sorun olduğu belirtildi. Saniyede 75 metre hızındaki güçlü rüzgarda salınım göstermeyecek, saatte 208 kilometre hızda bir rüzgara kadar rezonansa girmesi beklenmeyen köprünün, rüzgar hızı saatte 110 kilometreyi buluna dek trafiğe açık tutulabileceği ifade edildi.



Rakamlarla İzmir köprüsü



Köprü orta açıklığı 1550 metre.

Köprü kuleleri ile kara arasındaki mesafe 566’şar metre.

Asma köprünün karadan karaya uzunluğu, 2 bin 682 metre.

Kulelerin deniz yüzeyinden yüksekliği, 252 metre.

Kulelerin oturtulacağı kesonlardaki çelik kazık sayısı, 204.

Köprünün orta açıklığında denizden yüksekliği, 64 metre.