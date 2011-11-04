-Bakan Yıldırım'dan hız uyarısı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları uyararak, ''Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kimse kapılmasın. Yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarının aşılmaması gerekiyor. Dolayısıyla her yerde hız sınırı 110 km değildir. Yüksek hız felakettir'' dedi. Bakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramında yaklaşık 11 milyon kişinin seyahat edeceğinin tahmin edildiğini, yaklaşık 8 bin civarında otobüsün yollarda olacağını, bunlara özel otomobiller eklendiğinde yollardaki yoğunluğun çok artacağını ifade etti. Bu yoğunluk göz önüne alınarak, yollarda ki işaretleme ve ışıklandırma eksikliklerinin giderildiğini, sürücülerin güvenli seyahat edebilmeleri için yollarda gerekli olan tüm önlemler alındığını bildiren Bakan Yıldırım, bunlarla birlikte Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarının durdurulduğunu belirtti. Bakan Yıldırım, karayolları ekiplerinin bayram tatili boyunca değişen hava ve yol şartlarına göre, gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alınabilmesi için görevlerinin başında olacağını söyledi. -Bayram için tüm önlemler alındı- Bayramda trafik kazalarını en aza indirmek, özellikle ölümlü kazaların hiç yaşanmaması ve tüm vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve mutluluk içinde geçirebilmeleri için gerekli olan tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Ne yazık ki bizim alacağımız önlemler yeterli değildir. Eğer, sürücüler yollarda trafik kurallarına uymazlarsa, trafik işaret ve işaretçilerini dikkate almazlarsa, aşırı hız yaparlarsa maalesef trafik kazaları yaşanabilir.Herkese sesleniyorum; yolların şeritleri ve yol kalitesi arttı diye kimse yüksek hız yapmasın. Hızlı gitmek ile yavaş gitmek arasında bir ömür fark vardır. Yüksek hız; yarım saat erken varabilmek için, hiç varamama seçeneğini gündeme getirmiş olur. Ayrıca uykusuz, yorgun, alkollü olarak kimse yola çıkmasın. Yollarda aceleci ve telaşlı davranışlarda bulunulmasın. Uzun mesafeli seyahate çıkacak olanlar araçlarının gerekli bakımlarını yaptırsınlar ve yeteri miktarda yakıtlarını alsınlar. Bazı bölgelerimizde kar ve buzlanma olabilir, zincir, takoz ve çekme halatı gibi araç ve gereçleri mutlaka araçlarında bulundursunlar. Ama her şeyden önemlisi herkesin trafik kurallarına uymasıdır. Yolların kralı olmaz, kuralı olur diyoruz. Bunu kimse unutmasın.''