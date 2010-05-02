Bakan Yıldırım'a Kayseri'de 'polis'ten duvar

T24 - Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ın, Kayseri'de şehit yakınlarına taziye ziyareti sırasında 300'e yakın polis görev yaptı. Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de katıldığı şehit cenazesinde yumruklu saldırıya uğramış, Yıldırım'ın yediği yumruk sonrası burnu kırılmıştı.





Bakan Yıldırım, Tunceli'de şehit olan Kemal Koçyiğit'in Kayseri'deki baba ocağına taziye ziyaretine gitti.





Kayseri Emniyeti'nin 300'e yakın ekiple geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.





Ekipler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yapılan saldırının tekrarlanmaması için adeta kuş uçurtmadı. Taziye çadırı yakınlarına da hiçbir sivil yaklaştırılmadı.





Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de katıldığı şehit cenazesinde yumruklu saldırıya uğramış, burnu kırılmıştı.