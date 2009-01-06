Bakan Yıldırım: YouTube kurallara uymuyor

İnternete yasak getirme amacı taşımadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Amacımız, suçlarla suç oluşmadan mücadele etmek" dedi.Yıldırım, "Yasak olabilecek içerik kaldırılması gerekirken bazen site toptan da kapatılabiliyor. Bu, yargıda bilişimle ilgili suçlara nasıl bakılacağı yönünde tecrübe birikiminin artmasıyla aşabileceğimiz bir konu" dedi.İnternet Daire Başkanlığı ise YouTube'dan Türkiye'ye özgü 'youtube.com.tr' adresli bir site oluşturmasını istiyor. Yetkililer, bu sitenin açılması halinde mevzuata uygun olarak yayın yapacağını ifade ediyorlar.