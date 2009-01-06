Bakan Yıldırım: YouTube kurallara uymuyor

Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım, Atatürk'e hakaret içeren görüntüler nedeniyle
aylardır erişime kapalı olan video paylaşım sitesi YouTube'a
yüklenerek, "Sorun, ilgili kurumun, getirilen bazı düzenlemelere,
kurallara uymakta isteksiz davranmasından kaynaklanıyor" dedi.
İnternete yasak getirme amacı taşımadıklarını vurgulayan Yıldırım,
"Amacımız, suçlarla suç oluşmadan mücadele etmek" dedi.
Yıldırım,
"Yasak olabilecek içerik kaldırılması gerekirken bazen site toptan da
kapatılabiliyor. Bu, yargıda bilişimle ilgili suçlara nasıl bakılacağı
yönünde tecrübe birikiminin artmasıyla aşabileceğimiz bir konu" dedi.
İnternet Daire Başkanlığı ise YouTube'dan Türkiye'ye
özgü 'youtube.com.tr' adresli bir site oluşturmasını istiyor.
Yetkililer, bu sitenin açılması halinde mevzuata uygun olarak yayın
yapacağını ifade ediyorlar.