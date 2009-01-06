T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Yıldırım: YouTube kurallara uymuyor

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Atatürk'e hakaret içeren görüntüler nedeniyle aylardır erişime kapalı olan YouTube'a yüklendi.

06 Ocak 2009 02:00

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Atatürk'e hakaret içeren görüntüler nedeniyle aylardır erişime kapalı olan video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenerek, "Sorun, ilgili kurumun, getirilen bazı düzenlemelere, kurallara uymakta isteksiz davranmasından kaynaklanıyor" dedi.

İnternete yasak getirme amacı taşımadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Amacımız, suçlarla suç oluşmadan mücadele etmek" dedi.
Yıldırım, "Yasak olabilecek içerik kaldırılması gerekirken bazen site toptan da kapatılabiliyor. Bu, yargıda bilişimle ilgili suçlara nasıl bakılacağı yönünde tecrübe birikiminin artmasıyla aşabileceğimiz bir konu" dedi.
İnternet Daire Başkanlığı ise YouTube'dan Türkiye'ye özgü 'youtube.com.tr' adresli bir site oluşturmasını istiyor. Yetkililer, bu sitenin açılması halinde mevzuata uygun olarak yayın yapacağını ifade ediyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24