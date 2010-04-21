Bakan Yıldırım: Volkan felaketinden Türkiye az etkilendi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kül bulutlarının hava taşımacılığında oluşturduğu aksaklığın Türkiye'ye maliyetinin Avrupa'yla kıyaslandığında çok mütevazı bir maliyet olduğunu belirterek, ''Türkiye bu felaketten etkilenmeyen Avrupa'daki ender ülkelerden birisi'' dedi.

Yıldırım, bir gazetecinin İzlanda'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan kül bulutları nedeniyle aksayan seferlerin Türkiye'ye maliyetini sorması üzerine şunları kaydetti:

''Bunun maliyeti bir kaç kalemden oluşuyor. En büyük etkisi hava taşımacılığına oldu. Avrupa'da yüzde 80'nin üzerinde, günlük 25 bin uçuştan sadece 4 bin kadarı yapılabilir hale geldi ve her günün maliyeti 200 milyon avro. Ona göre hesap edin. Diğer bir maliyet turizmcilerin ve tur operatörlerinin önemli ölçüde programları şaştı. Gidenler dönemedi, gitmek isteyenler gidemedi. Bunların getirdiği bir maliyet var. Bu misafirlerimizi mücbir sebeplerden dolayı daha fazla misafir ettik. Turizmcilerimizin bir fedakarlığı var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'ye tabi bir maliyeti oldu. Ama Türkiye'ye olan maliyet Avrupa ile kıyaslandığında çok mütevazı bir maliyettir.''

Yıldırım, Türk hava sahasının hiç bir şekilde kül nedeniyle kapanmadığını ve Avrupa hava sahası gibi bir duruma geçmediğini vurguladı.

İngiltere ve İrlanda'nın kısmen, Polonya'nın tamamen hava sahasının trafiğinin kapalı olduğunu anlatan Bakan Yıldırım, bunun dışındaki Avrupa ülkelerinde seferlerin seyrinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de herhangi bir kısıtlama yok. Hava sahamız açık. Bugün basına yansıyan Türk Hava Yolları'nın çıkardığı bir ön maliyet var, 59 milyon. Buna benzer tabi diğer maliyet kalemleri de önümüzdeki günler içinde tespit edilecek. Ülkemizde bir şey çok güzel gelişiyor. Bu seneki turist varışları, geçen yıla göre yüzde 32 arttı. Bu da kısa süre içerisinde önümüzdeki günlerde yaşadığımız aksaklığı giderecektir diye düşünüyorum.'' (aa)