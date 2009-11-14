Bakan Yıldırım, 'Asrın Projesi'ni gezdi

KARS'a incelemelerde bulunmak ve AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, `Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Kars- Tiflis- Bakü Demiryolu Projesi'nin inşaatını gezdi.

Özel uçakla saat 10.00'da Kars Havaalanı'na Ak Parti Kars milletvekilleri Zeki Karabayır ve Mahmut Esat Güven ile birlikte gelen Bakan Binali Yıldırım'ı, Vali Ahmet Kara, Belediye Başkanı AK Parti´li Nevzat Bozkuş ile AK Parti İl Başkanı Remzi Aras ve partililer karşıladı. Karşılamada, yağmurlu havaya rağmen Bakan Yıldırım için kırmızı halı serilirken, protokol de şemsiyeli olarak bekledi. VIP salonuna geçen Binali Yıldırım, Bakanlık olarak Kars'a bugüne kadar hiçbir hükümet döneminde yapılmadığı kadar yatırım yapıldığını söyledi. Kars Havaalanı'na yeni bir terminalle birlikte ikinci bir pistin yapılacağını belirten Yıldırım, daha sonra protokolle birlikte Arpaçay İlçesi yakınından geçen Kars- Tiflis- Bakü Demiryolu Projesi'nin inşaat alanına geçti. Hattın geçtiği güzergahı inceleyen Bakan Binali Yıldırım, projenin şantiyesine gelerek, burada Demiryollar, Limanlar ve Havayolları İnşaatı Genel Müdürü Ahmet Arslan'dan projeyle ilgili bilgi aldı.

Arslan, projeye 2008 yılında 48 milyon Lira, 2009 yılında 58 milyon lira ödenek ayrıldığını ve bu yıl için ek ödenek olarak da 30 milyon lira aktarıldığını söyledi. Bu yılın sonuna kadar projenin yüzde 28 oranında gerçekleşeceğini ifade eden Ahmet Arslan, demiryolu hattının 76 kilometresinin Türkiye tarafında, 29 kilometresinin de Gürcistan tarafında olduğunu bildirdi. Bakan Yıldırım buradaki ziyaretinin ardından Kars Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek brifing aldı.

Bakan Binali Yıldırım, brifingden sonra Devlet Su İşleri 24´üncü Bölge Müdürlüğü'ndeki Sosyal Tesisler'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Kurulu'nun toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen Danışma Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havaalanı VIP salonunda toplantıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yıldırım, `demokratik açılım' programını 72 milyona anlatacaklarını belirterek, şunları söyledi: ``Bu konuda Kars, çok etnik yapılı bir yer olmasından dolayı önemli. Bu projenin ülkenin huzuruna, barışına, güvenine, istikrarına ve halkın refahına önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Meclis'teki tartışmayla ilgili yorum yapılacak bir şey yok. 72 milyon vatandaş izledi. Bizim bir yorum yapmamızın bir anlamı yok. Yorumu milletimiz yapacak, vatandaşımız yapacak. Herkes eteğindeki taşı döktü, bildiğini söyledi. Biz de ne yapacağımızı söyledik. Bundan sonra kararı millet verecek ama biz bu milletin yararına olan bu işleri yapmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki, terör bu ülkenin kaynaklarını tüketmesin, bu ülkenin enerjisinin boşa gitmesine sebep olmasın. Onun için gayret ediyoruz. Bu gayretimizi arttırarak devam ettireceğiz.'' Bakan Binali Yıldırım, Kars'taki ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla İzmir'e gitti.