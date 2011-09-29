Bakan yerli otomobilin fiyatını açıkladı

T24 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobilin fiyatının 20 bin-25 bin TL olarak öngörüldüğünü söyledi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobil üretiminin stratejik bir karar olduğunu ve hükümet olarak altyapı ve teşvik mekanizmalarını kuracaklarını söyledi.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "Yerli Marka Çalışma Raporu"nun sunulmasına ilişkin toplantıda bir konuşma yapan Ergün, çalışmada yerli otomobilin fiyatının 20 bin-25 bin TL olarak öngörüldüğünü ve yılda 200 bin adet üretilmesinin planlandığını kaydetti.



Yabancı ortaklı Türk firmaların dikkat etmesi gereken gizlilik esasları bulunduğunu kaydeden Ergün, Türk şirketlerinin birleşip bu proje için ortak olabileceklerini, ayrı ayrı çalışabileceklerini veya yabancı bir şirketin de yerli otomobil projesini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Ergün, "OSD'nin raporunda bir ya da birden çok babayiğitin bu proje için ortaya çıkacağının işaretlerini gördüm" dedi.



Ergün, otomobilin tamamen Türkiye'de üretilmesi durumunda yatırım tutarının 2-2.5 milyar Euro

olabileceğini söyledi.



