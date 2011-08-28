Bakan yemeğinin 2 bin 600 liralık faturası kasaba kaldı

T24 - Geçen yıl Ekim ayında Yalvaç'ı ziyaret eden dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya verilen öğle yemeği için alınan 100 kilo etin parası, kasap İsmail Hakkı Karaman'a hâlâ ödenmedi. Karaman, "Herkes yedi içti, faturası bana çıktı. Bakan ağırlayacak kadar zengin değilim" dedi.







Milli Eğitim eski Bakanı Nimet Çubukçu, Yalvaç ile Şarkikaraağaç İlçesi'nde yapımı tamamlanan okulların açılışını yapmak üzere geçen yıl 27 Ekim tarihinde Yalvaç'a geldi.



Çubukçu'nun öğle yemeğinin Isparta'da verilmesinin planlandı, ancak dönemin AKP'li milletvekili Haydar Kemal Kurt'un girişimleriyle son anda Yalvaç'ta karar kılındı.



Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Kılıçarslan Yerleşkesi'nde ikram edilecek yemeğin malzemeleri ise AKP İlçe Teşkilatı ile Kaymakamlık tarafından sağlandı. Yemek için gerekli diğer malzemelerin ücretleri AKP tarafından ödendi, ancak kaymakamlık üzerine düşen et ücretini ödenmedi.



Öğle yemeğinin faturası, ilçede kasaplık yapan İsmail Hakkı Karaman'a kaldı.

Herkes yedi içti, faturası bana çıktı



Karaman, o dönemde kendisinden ücreti kaymakamlıkça ödenmek üzere 100 kilo dana eti satın alındığını, ancak aradan geçen 10 aya rağmen ödemenin yapılmadığını söyledi.



DHA'nın haberine göre; Karaman, o günlerde etin kilosunun 26 lira 50 kuruş olduğunu ve 2 bin 650 TL alacağı bulunduğunu belirterek, "Benden 'Bunun faturasını kaymakamlığa keseceksin" diyerek eti aldılar. Ancak, et parasını alacak bir muhatap bulamıyorum. Ben kendi halinde bir esnafım. Bakan ağırlayacak kadar zengin değilim. İçimden bir ses 'Git meclise eski bakan Nimet Çubukçu'dan iste' diyor. Herkes yedi içti, ama faturası bana çıktı. Mağdurum" diye konuştu.

"Valilik verecekti"



Bu yemeği valiliğin üstlendiğini aktaran Kaymakam Ahmet Altıntaş, şöyle dedi:



"Ben o dönemin valisi olan Ali Haydar Öner'e durumu sorduğumda 'Tamam' denildi. Et, kim tarafından nereden alınmıştır, diğer malzemeler nasıl ve nereden alınmıştır bilmiyorum. Sanırım okul yönetimi bizim ya da valiliğimizin adını kullanarak bu malzemeleri aldı. Sonra ben kurs için ABD'ye gittim. Döndüğümde valilerimiz değişmişti. Ben yurt dışına çıkıncaya kadar kimse bana gelip para istemedi. Hoş istese de ağaçlandırma borçlarından dolayı verecek paramız yok, ama en azından vali beye söylerdik. Şimdi valilerimiz değişince sanırım para ödenemedi."

"Yemeği ben vermedim"



Isparta'da o dönemde vali olarak görev yapan CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Bakan için Isparta'da öğle yemeği organize ettiklerini belirterek, "Yemek AKP tarafından düzenlenmişti ve valilik ile alakası yoktu. Benden de kimse bu yemekle ilgili bir hesap istemedi. 10 aydan bu yana paranın ödenmemesine şaşırdım" diye konuştu.