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Bakan Yazıcı'yı kürsüden indiren telefon

Gümrük ve ve Ticaret Bakanı Yazıcı, konuşma yaptığı sırada yanına gelen koruması cep telefonunu uzatıp, ’Sayın Başbakanımız arıyor’ dedi. Yazıcı, konuşmasına ara verdi

25 Ocak 2014 10:55

Gümrük ve ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, AKP  Rize Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın tanıtım toplantısı sırasında konuşma yaparken yanına gelen koruması cep telefonunu uzatıp, ’Sayın Başbakan arıyor’ dedi. Konuşmasına ara veren ve sahnenin arkasına geçen Bakan Yazıcı, 5 dakika süren görüşmenin ardından geldiği kürsüde, "Başbakanımızın hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum" dedi.

Mehmet Kaçar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki tanıtım etkinliğinde konuşan Bakan Hayati Yazıcı, 90’lı yıllardan itibaren Türkiye siyasetini dizayn etmek için hangi unsurların devreye alındığının hatırlanması gerektiğini belirterek, "Biz bunları söyleyince bize, ’Yine mağduru oynuyorsunuz’ diyorlar. Ne yapalım, olan şeyleri anlatmayalım mı? Biz labirentlerden yürüyerek, denizlerden geçtik. Hiçbir zaman yılmadık. Çünkü hak üstündür. İnsanlık ve bizim tarihimizde haksızlığa uğrayanlar olmuştur. Ama eninde sonunda hak üstün gelmiştir" dedi.

 

Sayın Başbakan arıyor

 

Bakan Yazıcı, konuşma yaptığı sırada yanına gelen koruması cep telefonunu uzatıp, ’Sayın Başbakanımız arıyor’ dedi. Telefonu alarak sahnenin arkasına geçen Bakan Yazıcı, 5 dakika süren görüşmenin ardından yeniden kürsüye geldi. Bakan Yazıcı, "Başbakanımızın hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakan Yazıcı’ya AKP Rize ilçe belediye başkan adaylarının cumartesi günü açıklanacağını söylediği öğrenildi.

 

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