Bakan Yazıcı:Ek ödemelere artış yok

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'dan memurlara kötü haber: Ek ödemelerde artış yapılmayacak. Bütçe imkânları yok



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, memurlara kötü haber verdi. 2008 yılında başlayan maaş iyileştirme kapsamında 2010 yılında ek ödemelerinde artış bekleyen memurlara Yazıcı "Bu yıl maaş eşitsizliğini gidermek için ek ödemelerde artış yapılmayacak. Bütçe imkânları yok. Zaten ek ödemeyle iyileştirme sosyal dengeleri bozuyor" mesajını verdi. Bu yıl için memur maaşlarındaki artışın yüzde 2,5 artı 2,5'le sınırlı kalacağı mesajını veren Yazıcı, Kamu-Sen'in istediği taleplerin maliyetinin 24 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 2010 yılında memurlarla ilgili olarak izlenecek ücret politikasını Referans'a değerlendirdi. Geçen hafta sonuçlanan toplu görüşmelerde ücretin yanı sıra sosyal hakların da görüşüldüğünü belirten Yazıcı, memur sendikalarının maddi taleplerinin çok maliyetli olduğuna dikkat çekti. Memur-Sen'in taleplerinin toplamının 18 milyar TL'lik bir yük getirdiğini belirten Yazıcı, Kamu-Sen'in taleplerinin ise 24 milyar TL'lik bir yük getirdiğini belirtti. Yaptıkları müzakereler sonucunda sosyal ve ekonomik hakları düzenleyen 23 maddede "yapılması gerekenler" noktasında uzlaştıklarını belirten Yazıcı, bu maddeler arasında emekli olan personele 500 TL olarak yapılan ödemenin 750 TL'ye çıkarılması ve çocuk yardımında çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılmasının da bulunduğunu belirtti.





4 artı 4'ün kaynağını göstersinler



Uzlaştırma Kurulu'nun geçen günlerde memur maaşlarında yüzde 4 artı 4 zam yapılması yönünde bir karar aldığını anımsatan Yazıcı, ancak bu zam için bir kaynak gösterilmediğini belirtti. "Bu kararı hükümetin kabul etmesinin mümkün olmadığına" dikkat çeken Yazıcı, toplu görüşme sürecini de değerlendirdi. Bu yıl sendikaların toplu görüşmelerin çok daha sakin geçtiği yönünde bir değerlendirmede bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, o ortamda yapılan tartışmaları ise doğal karşıladı.



Yazıcı, 2008 yılında eşit işe eşit ücret sloganıyla başlatılan memur maaşlarındaki iyileştirme kapsamında yapılan ek ödemelerde 2010 yılında artış olmayacağını da açıkladı. Ek ödemeyle yapılan iyileştirmenin sosyal dengeleri bozduğunu belirten Yazıcı, "Bütçe imkânları müsait değil. Bu nedenle artış yok. Zaten oransal olarak yapılan artışlardan memur emeklileri de yararlanıyor. Ek ödemelerle yapılan iyileştirmeler onların aleyhine olan bir durum" diye konuştu. Kamuda ücret farklılıkları bulunduğunu kabul eden Yazıcı, bunun için en doğru yolun kamu personel reformu olduğunu söyledi. Yazıcı, gelecek yıl kamunun alacağı personel sayısının ise henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi.

