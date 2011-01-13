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BAKAN YAZICI'DAN ''SÖZCÜ''YE DAVA ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 12:38

-BAKAN YAZICI'DAN ''SÖZCÜ''YE DAVA ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul gümrüğündeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili haberlerde kendisiyle ilgili gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu gerekçesiyle Sözcü Gazetesi ile gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay aleyhine 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Yazıcı'nın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Fatih Şahin'in açtığı davanın dilekçesinde, gazetenin dünkü nüshasının birinci ve dördüncü sayfalarında ''Karışık ilişkiler bir bir çözülüyor'', ''O müdür, bakanın dünürünün yeğeni çıktı'', ''Gümrükten akraba çıktı'' başlıklı haberler yayımlandığı belirtildi. ''Haberde Yazıcı'nın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik tamamen gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu'' bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın talimatıyla başlatılan gümrük operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfü Ekinci'nin Sayın Yazıcı'nın dünürü ile akraba olduğuna ve dünürünün ricası ile göreve atandığına ilişkin dava konusu haber külliyen yalandır, iftiradır. Sayın Yazıcı'nın ya da dünürünün adı geçen şahısla herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Bahse konu atamada da dünürünün hiçbir ricası, etkisi ya da talebi olmamıştır. Haberde iddia edildiği gibi, atamalarda sayın bakanın dünüründen böyle bir talebin gelmesi ya da sayın bakanın bu tür taleplere göre atama yapması da söz konusu olamaz.'' Dilekçede, Sözcü Gazetesi ile Burak Akbay'dan 10 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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