Bakan Yazıcı'dan bilgisayarda oyun oynayan memuru azar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, geçişlerde sıkıntılar yaşandığı haberleri ile gündeme gelen Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'na korumasız ve sivil plakalı bir araçla baskın düzenledi. Bir odada bilgisayarda oyun oynarken yakaladığı memura, "Ne yapıyorsun sen, oyun mu oynuyorsun?" diye fırça atan Bakan Yazıcı, bir süre odaları gezerek yetkili aradı, ancak kimseyi bulamadı. Yazıcı, girdiği müdür odasında otururken bulduğu küçük çocuğa, "Oğlum sen mi bakıyorsun buraya?" dedi.

Dün Rize'ye gelen ve geceyi Çayeli Öğretmenevi'nde geçiren Bakan Yazıcı, bugün öğle saatlerinde özel bir ziyaret yapacağını belirterek yola çıktı. Yolda konvoyu durduran Bakan Yazıcı, kendisine eşlik eden koruma ekiplerini geri çevirdi, '022' plakalı makam aracına sivil plaka taktırdı. Yolu kesen korumalar, gazetecilerin takibini de engelledi. Gizli ziyaretinin nedeni daha sonra anlaşılan Bakan Yazıcı'nın, sınır geçişlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanan Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'na baskın düzenlediği ortaya çıktı. Kimseye haber vermeden tek başına Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Yazıcı'nın görüntüleri basına servis edildi.

Odaya girdi, oyun oynayan memuru yakaladı

Araçla gümrük sahasına giren Bakan Yazıcı, kapıları açarak odalara girdi, bilgisayarda oyun oynayan bir memuru yakaladı. Karşısında Bakan'ı görünce şaşıran memur, aceleyle bilgisayardaki oyunu kapatmaya çalıştı. Memura, "Ne yapıyorsun sen, oyun mu oynuyorsun?" diye sert çıkan Yazıcı, odaları gezmeye devam etti, müdür odasında gördüğü bir çocuğa, "Oğlum, sen mi bakıyorsun buraya? Annen nerede?" diye sordu. Bunun üzerine çocuk, temizlikçi olduğunu belirttiği annesini çağırdı. Bakan Yazıcı, "Nerede buranın görevlileri?" diye sorduğu temizlikçi kadından, "Hafta sonu sadece ben çalışıyorum" cevabını aldı.

Daha sonra TIR şoförleri ve yolcularla görüşen Bakan Yazıcı, sıkıntılarla ilgili notlar aldı. Kapıdaki mağazayı dolaşan Bakan Yazıcı, ÇAYKUR çayı satılmadığını görünce görevli memura, "Buraya bir daha geldiğimde ÇAYKUR çayı göreceğim" diye çıkıştı.

'Yılbaşında gümrüklere bin 500 kişi alacağız'

İncelemelerini değerlendiren Bakan Yazıcı, Sarp Sınır Kapısı'nda personel azlığından söz edildiğini söyledi. Yazıcı, "Dün itibariyle burada 145 kişi çalıştı. Ayrıca 945 kişinin gümrüklere atamasını yaptık. Yeni gümrük muhafaza memurlarından 35'i Sarp Sınır Kapısı'nda göreve başlayacak. Bu süreç devam edecek. Yılbaşında bin 500 kişi daha alacağız, o zaman da yine takviye edeceğiz" dedi.

'Bakanım suyundan da koy'

Bakan Yazıcı, daha sonra Çayeli İlçesi'ne geri döndü. Akşam da iftar yemeğine katılmak için Rize sahilindeki Kültür Park tesisine giden Bakan Yazıcı'yı Belediye Başkanı Halil Bakırcı karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yazıcı, tencerenin başına geçerek yemek dağıttı. Kepçeyle yemek dağıtan Bakan Yazıcı, bir vatandaşın, "Bakanım, suyundan da koy" uyarısı ile karşılaştı. Bunun üzerine yemeğe suyundan da ilave eden Bakan Yazıcı, daha sonra da iftarını açtı.

Vatandaşlara hitap eden Bakan Yazıcı, dünyada milyonlarca insanın çok farklı şekilde oruç açtığını hatırlattı. Bakan Hayati Yazıcı, bazılarının sadece su ve ekmekle oruç açtığını belirterek nimetlerin kıymetinin bilinmesine vurgu yaptı. (Muhammed Kaçar/ DHA)